Предоставление Великобританией 168 тысяч фунтов стерлингов (около 235 тысяч долларов) Киеву на поддержание так называемых крымских административных структур в Херсонской области является хитрой многоходовкой, которая играет на руку только Лондону. Такое мнение высказала сенатор от Крыма Ольга Ковитиди.

"Английских денег так и не увидели в сельском хозяйстве, здравоохранении и развитии инфраструктуры. Вывод очевиден: выделение без разницы каких средств официальному Киеву является лишь подтверждением имперских амбиций Великобритании в отношении Украины, рассматриваемой Лондоном в разрезе своих экономических и геополитических интересов", — цитирует РИА "Новости" её слова.

Сенатор отметила, что отработанная двумя странами схема не включает интересы рядовых украинцев. Ковитиди предположила, что деньги, направленные Лондоном для властей Херсонской области, ждёт та же участь, что и выделенные ранее 2,5 миллиарда фунтов стерлингов (свыше 2,7 миллиарда евро). Эти средства должны были якобы пойти на развитие британско-украинских торговых контрактов, но их так никто и не увидел.

Напомним, Крым вошёл в состав России в 2014 году — за это на всенародном референдуме проголосовало более 96% жителей полуострова. Власти Украины, США и ряда стран Запада не признали итогов голосования. Но, как позднее отметил президент РФ Владимир Путин, вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно и Россия не будет ни с кем обсуждать возврат полуострова Украине.

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