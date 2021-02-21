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В Крыму рассказали об "имперских амбициях" Великобритании на Украине

Там считают, что Лондон смотрит на Киев только в разрезе собственных экономических и геополитических интересов.

21 февраля 2021, 10:03
<p>Фото © Zuma / ТАСС</p>

Фото © Zuma / ТАСС

Предоставление Великобританией 168 тысяч фунтов стерлингов (около 235 тысяч долларов) Киеву на поддержание так называемых крымских административных структур в Херсонской области является хитрой многоходовкой, которая играет на руку только Лондону. Такое мнение высказала сенатор от Крыма Ольга Ковитиди.

"Английских денег так и не увидели в сельском хозяйстве, здравоохранении и развитии инфраструктуры. Вывод очевиден: выделение без разницы каких средств официальному Киеву является лишь подтверждением имперских амбиций Великобритании в отношении Украины, рассматриваемой Лондоном в разрезе своих экономических и геополитических интересов", — цитирует РИА "Новости" её слова.

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Сенатор отметила, что отработанная двумя странами схема не включает интересы рядовых украинцев. Ковитиди предположила, что деньги, направленные Лондоном для властей Херсонской области, ждёт та же участь, что и выделенные ранее 2,5 миллиарда фунтов стерлингов (свыше 2,7 миллиарда евро). Эти средства должны были якобы пойти на развитие британско-украинских торговых контрактов, но их так никто и не увидел.

Напомним, Крым вошёл в состав России в 2014 году — за это на всенародном референдуме проголосовало более 96% жителей полуострова. Власти Украины, США и ряда стран Запада не признали итогов голосования. Но, как позднее отметил президент РФ Владимир Путин, вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно и Россия не будет ни с кем обсуждать возврат полуострова Украине.

Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

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