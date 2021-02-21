Эксперт ВОЗ спрогнозировал сроки окончания пандемии коронавируса

Эксперт Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), заместитель директора по научной работе НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Владимир Дедков рассказал, что, по его прогнозам, ещё год мир проживёт в текущем режиме, связанном с пандемией коронавируса. Таким мнением он поделился в беседе с телеканалом "Санкт-Петербург".

"Вряд ли до конца года следует ожидать, что это всё закончится. Пока все не получат иммунитет тем или иным способом, переболев или вакцинировавшись, так вот и будет это продолжаться", — сказал Дедков.

Эксперт также прокомментировал работу миссии ВОЗ в Ухани, отметив, что не так просто выяснить, откуда именно взялась инфекция. По его словам, остаётся неизвестным, когда был нулевой пациент, а коронавирус на рынок "Хуанань" мог привезти и человек из другого региона. Дедков также подчеркнул, что разговоры о появлении более опасного штамма CoViD-19 являются спекулятивными, так как экспериментально пока никто не доказал, что британская разновидность коронавируса более зловредна.

Ранее в ВОЗ назвали наиболее вероятной версию о распространении ковида летучими мышами. Как предполагают специалисты, вирус появился в Юго-Восточной Азии или Южном Китае от летучих мышей, а затем через них попал на ферму диких животных, где либо сразу передался людям, либо сперва инфицировал четвероногих.

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