Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

В России зарегистрировали первую тест-систему для выявления "британского" ковида-мутанта

Анализ выполняется методом полимеразной цепной реакции.

21 февраля 2021, 08:18
<p>Фото © Сергей Карпухин / ТАСС</p>

Фото © Сергей Карпухин / ТАСС

Росздравнадзор зарегистрировал первую в России тест-систему, которая способна определять мутации, характерные для "британского" штамма коронавирусной инфекции. Об этом сообщается в релизе на сайте Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения.

По словам руководителя Росздравнадзора Аллы Самойловой, анализ выполняется методом ПЦР. При испытаниях тест-система показала высокую эффективность и достоверность результатов. Её разработали на базе Национального исследовательского центра акушерства, гинекологии и перинатологии имени Кулакова Минздрава России совместно с компанией "ДНК-технологии".

Российские вакцины подтвердили эффективность в борьбе с британским штаммом коронавируса

Российские вакцины подтвердили эффективность в борьбе с британским штаммом коронавируса

Напомним, мутировавшая разновидность коронавируса была обнаружена в Соединённом Королевстве в середине декабря 2020 года. По предварительным данным, она распространяется с большей скоростью и может быть на 70% заразнее обычной. Эту разновидность вируса выявили в десятках стран, в том числе и в России.

В Финляндии обнаружен совершенно новый вариант коронавируса, который трудно выявить тестированием

В Финляндии обнаружен совершенно новый вариант коронавируса, который трудно выявить тестированием

Авторы
Сидорова Эмила
Сидорова Эмила

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1