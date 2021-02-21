В России зарегистрировали первую тест-систему для выявления "британского" ковида-мутанта

Росздравнадзор зарегистрировал первую в России тест-систему, которая способна определять мутации, характерные для "британского" штамма коронавирусной инфекции. Об этом сообщается в релизе на сайте Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения.

По словам руководителя Росздравнадзора Аллы Самойловой, анализ выполняется методом ПЦР. При испытаниях тест-система показала высокую эффективность и достоверность результатов. Её разработали на базе Национального исследовательского центра акушерства, гинекологии и перинатологии имени Кулакова Минздрава России совместно с компанией "ДНК-технологии".

Напомним, мутировавшая разновидность коронавируса была обнаружена в Соединённом Королевстве в середине декабря 2020 года. По предварительным данным, она распространяется с большей скоростью и может быть на 70% заразнее обычной. Эту разновидность вируса выявили в десятках стран, в том числе и в России.