В России зарегистрировали первую тест-систему для выявления "британского" ковида-мутанта
Анализ выполняется методом полимеразной цепной реакции.
Фото © Сергей Карпухин / ТАСС
Росздравнадзор зарегистрировал первую в России тест-систему, которая способна определять мутации, характерные для "британского" штамма коронавирусной инфекции. Об этом сообщается в релизе на сайте Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения.
По словам руководителя Росздравнадзора Аллы Самойловой, анализ выполняется методом ПЦР. При испытаниях тест-система показала высокую эффективность и достоверность результатов. Её разработали на базе Национального исследовательского центра акушерства, гинекологии и перинатологии имени Кулакова Минздрава России совместно с компанией "ДНК-технологии".
Напомним, мутировавшая разновидность коронавируса была обнаружена в Соединённом Королевстве в середине декабря 2020 года. По предварительным данным, она распространяется с большей скоростью и может быть на 70% заразнее обычной. Эту разновидность вируса выявили в десятках стран, в том числе и в России.
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