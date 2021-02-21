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За сутки в России выявили менее 13 тысяч новых случаев коронавируса

10,8% пациентов не имели клинических проявлений болезни.

21 февраля 2021, 08:11
<p>Фото © ТАСС / Демьянчук Александр</p>

Фото © ТАСС / Демьянчук Александр

За сутки в России выявили 12 742 новых случая коронавируса, умерло 417 пациентов, выздоровело 16 012 человек. Такие данные приводит оперштаб по борьбе с распространением заболевания.

Статистика по заболевшим. Фото © стопкоронавирус.рф

Статистика по заболевшим. Фото © стопкоронавирус.рф

Таким образом, всего с начала эпидемии в нашей стране зафиксировали 4 164 726 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период умерло 83 293 человека, выздоровело 3 713 445 пациентов.

Учёные сообщили о важном открытии об иммунитете к коронавирусу

Учёные сообщили о важном открытии об иммунитете к коронавирусу

Ранее в России была зарегистрирована третья вакцина от ковида, её разработал центр им. Чумакова. Первые 120 тысяч доз препарата "Ковивак" будут запущены в гражданский оборот в середине марта.

Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

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