За сутки в России выявили менее 13 тысяч новых случаев коронавируса

За сутки в России выявили 12 742 новых случая коронавируса, умерло 417 пациентов, выздоровело 16 012 человек. Такие данные приводит оперштаб по борьбе с распространением заболевания.

Статистика по заболевшим. Фото © стопкоронавирус.рф

Таким образом, всего с начала эпидемии в нашей стране зафиксировали 4 164 726 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период умерло 83 293 человека, выздоровело 3 713 445 пациентов.

Ранее в России была зарегистрирована третья вакцина от ковида, её разработал центр им. Чумакова. Первые 120 тысяч доз препарата "Ковивак" будут запущены в гражданский оборот в середине марта.

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