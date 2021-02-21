Немедленно уберите это из детской! Педиатры назвали 10 вещей, которых не должно быть в комнате малыша

Открытые розетки и незакреплённая мебель могут причинить ребёнку вред — и об этом известно всем родителям. Но мало кто знает, что малыш может пострадать даже от мягких игрушек и музыкальных мобилей. Педиатры назвали и другие предметы, которые, по их мнению, стоит убрать из детской, говорится в материале издания Insider.

1. Пеленальный столик

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Новорождённые чаще всего получают травмы, падая с высоты. И, как правило, это происходит, когда их оставляют без присмотра на пеленальном столике. Поэтому врачи советуют проводить все манипуляции с ребёнком на другой поверхности. Но, если от пеленального столика отказываться не хочется, при его использовании нужно убедиться в том, что малыш находится под контролем.

2. Бортики, мягкие игрушки и одеяла в детской кроватке

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Всё, что нужно малышу для здорового и безопасного сна, — это хороший матрас и чистая простыня, уверены специалисты. По их мнению, ребёнок в возрасте до года должен спать один, на спине и в пустой кроватке. Американская ассоциация педиатров считает, что одеяла, подушки, мягкие игрушки и бортики могут стать причиной удушения (вот, например, исследование об опасности мягких бортиков).

3. Янтарные бусы для прорезывания зубов

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Педиатры предостерегают родителей от использования подобных приспособлений, так как ребёнок может подавиться бусиной и задохнуться. Того же мнения придерживаются Американская академия педиатрии и Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США. К тому же исследование 2019 года показало, что эти бусы не имеют никакого противовоспалительного эффекта, о котором заявляют производители.

4. Картины и зеркала

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Украшая детскую комнату, не стоит забывать, что тяжёлые картины и зеркала могут сорваться со стены и упасть прямо на ребёнка. Особенно если они висят над детской кроваткой. Если обойтись вообще без декора не получается, то лучше повесить что-то лёгкое на противоположной от кроватки стене.

5. Мобили

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Светомузыкальный мобиль, который вешается на кроватку, может быть опасен для ребёнка, если окажется в пределах его досягаемости. Малыш может просто запутаться в нём и задохнуться, предупреждает Американская академия педиатрии. Если вы всё же решили установить мобиль, покупайте такой, в котором нет мелких деталей и длинных шнуров.

6. Незакреплённая мебель

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Вся мебель должна быть прикреплена к стене. Это нужно, чтобы она не упала на ребёнка, если он попробует на неё взобраться. По данным Комиссии США по безопасности потребительских товаров, с 2000 по 2019 год на территории страны в результате таких инцидентов погибло около 500 детей в возрасте до шести лет.

7. Жалюзи с длинными шнурами

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Очевидно, что любые длинные шнуры могут стать причиной случайного удушения ребёнка. Это касается и старых моделей жалюзи. По данным издания The Journal of Pediatrics, с 1990 по 2015 год в больницы США попадало в среднем по два ребёнка в день, пострадавших от этого. В 2018 году был принят новый стандарт безопасности, который предполагает использование в жалюзи недоступных для детей шнуров или полный отказ от них.

8. Видеоняня

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Видеоняню, которая имеет электрический провод, не стоит прикреплять к кроватке по той же причине, что и легкодоступный мобиль: ребёнок может просто случайно обмотать кабель вокруг шеи. Поэтому лучше купить беспроводное устройство, но при этом установить его так, чтобы малыш до него не добрался.

9. Доступ к розеткам

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Устанавливая заглушки на розетки, нужно убедиться, что они надёжно закреплены и не имеют мелких частей, которыми ребёнок может подавиться. Другой способ ограничить доступ к розетке — прикрыть её мебелью.

10. Мелкие игрушки

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По данным Американской академии педиатрии, чаще всего давятся мелкими игрушками или едой дети в возрасте от шести месяцев до трёх лет. Чтобы проверить, насколько опасна игрушка, можно воспользоваться необычным тестом: если она проходит сквозь втулку рулона туалетной бумаги, значит, есть риск. Исходя из этого, все игрушки стоит разделить на две группы — те, с которыми ребёнок может играть без присмотра, и все остальные.

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