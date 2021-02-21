Хозяин утром увидел на батуте странные прямоугольные капли, но физики снова удивили Reddit разгадкой
Чудные физические опыты можно проводить не только в лабораториях и классах. Герой этого материала начал вспоминать школьную программу, когда обнаружил у себя на заднем дворе прямоугольные капли росы!
Недавно американец No_Name_James_Taylor вышел на задний двор своего дома и стал свидетелем странного явления. На батуте мужчина заметил россыпь переливающихся частичек, похожих на пластмассу или даже жевательную резинку. "Но как всё это могло попасть сюда?" — подумал хозяин и подошёл поближе, чтобы изучить, что же именно лежит на поверхности. Оказалось, это обычная вода. Но вопросов от этого стало лишь больше, ведь она лежала в весьма странной форме.
Роса на этом батуте формируется в прямоугольники
Как только No_Name_James_Taylor опубликовал пост на Reddit, он мигом стал вирусным. Его оценило больше 80 тысяч человек, а в комментариях начались серьёзные обсуждения, что же стало причиной такой странной формы капель. Оказалось, тут, как всегда, виновата физика. Если вкратце, сочетание нескольких условий: сетчатая структура ткани, водоотталкивающий слой и, конечно, поверхностное натяжение. Подробнее это расписал один из пользователей Reddit под постом.
Вода, как и любая другая система в покое, стремится свести затраты энергии к возможному минимуму. Это означает минимизирование трёх пунктов: площади поверхности капли, кривизны формы капли (плавные углы затрачивают меньше энергии, чем острые) и гравитационную потенциальную энергию массы воды. Когда поверхность однородная, капли на ней круглые, потому что круг имеет минимальную площадь поверхности, а углы в ней самые плавные. Но когда поверхность покрыта водоотталкивающим средством <...> и к тому же она неровная, как в случае ткани с сетчатым переплетением, баланс энергии доходит до того, что капле легче увеличить площадь поверхности и кривизну формы, чем пересекать эти канавки на ткани для того, чтобы стать круглой
И действительно, если посмотреть на одну каплю ещё поближе, становится очевидно, что её форма напрямую зависит от структуры ткани. Края каждой капли идут вдоль ниточек, пропитанных водоотталкивающим средством. Но, несмотря на то что физики в комментариях всё обосновали, юмористы игнорируют науку в попытках пошутить. Впрочем, получается неплохо.
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Чувствую себя обманутым из-за того, что мой батут никогда не делал этого, когда я был ребёнком
Графический процессор в вашем мозгу может быть просто мусором, я вижу совершенно круглые прекрасные капли росы
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