Хозяин утром увидел на батуте странные прямоугольные капли, но физики снова удивили Reddit разгадкой

Вода, как и любая другая система в покое, стремится свести затраты энергии к возможному минимуму. Это означает минимизирование трёх пунктов: площади поверхности капли, кривизны формы капли (плавные углы затрачивают меньше энергии, чем острые) и гравитационную потенциальную энергию массы воды. Когда поверхность однородная, капли на ней круглые, потому что круг имеет минимальную площадь поверхности, а углы в ней самые плавные. Но когда поверхность покрыта водоотталкивающим средством <...> и к тому же она неровная, как в случае ткани с сетчатым переплетением, баланс энергии доходит до того, что капле легче увеличить площадь поверхности и кривизну формы, чем пересекать эти канавки на ткани для того, чтобы стать круглой

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