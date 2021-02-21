Канье Уэсту могут запретить читать рэп про развод с Кардашьян
Однако модель планирует показать, как пыталась спасти брак, в своём реалити-шоу.
Рэперу Канье Уэсту может быть запрещено читать рэп про Ким Кардашьян после их развода. В документе может быть добавлена оговорка, что Канье не имеет права выдавать секреты, в том числе и в хип-хоп-треках, сообщает Daily Mail.
"Один большой вопрос, который они должны решить, — это то, что они могут и не могут сказать друг о друге", — сказал один из источников.
Однако, как намекнул другой источник, драма пары будет показана в сериале Ким, который выйдет в текущем году. В реалити-шоу она покажет, как пыталась спасти брак в последние месяцы.
Лента новостей
Жителям европейской части России пообещали "мужскую" погоду на 23 Февраля
сегодня в 00:10
Три человека убиты, двое ранены в результате стрельбы в оружейном магазине Нового Орлеана — видео
вчера в 23:51
Минимум три часа пролежал на морозе в поле: на Украине выпивший подросток умер от переохлаждения
вчера в 23:35
Выбор редакции
Не цепляется за штаны: скандальная блогерша Лена Миро похвалила Кардашьян за решение развестись
СМИ: Ким Кардашьян подала на развод с Канье Уэстом после почти семи лет брака
"Самочувствие боевое": дважды переболевший ковидом Збруев рассказал, когда вернётся в театр
Жителям европейской части России пообещали "мужскую" погоду на 23 Февраля
Три человека убиты, двое ранены в результате стрельбы в оружейном магазине Нового Орлеана — видео
Комментариев: 0