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Канье Уэсту могут запретить читать рэп про развод с Кардашьян

Однако модель планирует показать, как пыталась спасти брак, в своём реалити-шоу.

21 февраля 2021, 00:20

Рэперу Канье Уэсту может быть запрещено читать рэп про Ким Кардашьян после их развода. В документе может быть добавлена оговорка, что Канье не имеет права выдавать секреты, в том числе и в хип-хоп-треках, сообщает Daily Mail.

"Один большой вопрос, который они должны решить, — это то, что они могут и не могут сказать друг о друге", — сказал один из источников.

СМИ: Ким Кардашьян подала на развод с Канье Уэстом после почти семи лет брака

СМИ: Ким Кардашьян подала на развод с Канье Уэстом после почти семи лет брака

Однако, как намекнул другой источник, драма пары будет показана в сериале Ким, который выйдет в текущем году. В реалити-шоу она покажет, как пыталась спасти брак в последние месяцы.

Ранее Лайф сообщал о намёке Канье Уэста на желание возглавить США в 2024 году.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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