Канье Уэсту могут запретить читать рэп про развод с Кардашьян

Рэперу Канье Уэсту может быть запрещено читать рэп про Ким Кардашьян после их развода. В документе может быть добавлена оговорка, что Канье не имеет права выдавать секреты, в том числе и в хип-хоп-треках, сообщает Daily Mail.

"Один большой вопрос, который они должны решить, — это то, что они могут и не могут сказать друг о друге", — сказал один из источников.

Однако, как намекнул другой источник, драма пары будет показана в сериале Ким, который выйдет в текущем году. В реалити-шоу она покажет, как пыталась спасти брак в последние месяцы.

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