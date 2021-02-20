Минимум три часа пролежал на морозе в поле: на Украине выпивший подросток умер от переохлаждения

В Житомирской области подросток умер от переохлаждения после того, как несколько часов пролежал в поле. Об этом сообщает ТСН.

Известно, что двое подростков 13 и 17 лет возвращались из соседнего села, куда они ходили на день рождения приятеля. Юношам необходимо было пройти около 10 километров по морозу. Парни были выпившие. В какой-то момент старший из них больше не мог идти, поэтому остался в поле, а младший пошёл дальше. Придя домой, он сообщил родителям, что его друг лежит в поле. Взрослые сразу же сообщили об этом родственникам 17-летнего парня. Те отправились на поиски. Подростка нашли в снегу, однако он был ещё жив.

"Он ещё нам что-то говорил. Он просто идти не мог, мы его начали нести и донесли его до дороги, а там сели в машину и поехали домой, а там уже вызвали скорую", — рассказала опекун юноши.

Однако медики, приехавшие на вызов, констатировали смерть подростка от переохлаждения. Второго же мальчика госпитализировали с обморожением. Как уверяют врачи, если бы он остался с товарищем в поле, то тоже погиб бы.

При этом, как утверждает сельская староста, в их селе подростки купить водку не могли. В данный момент полиция выясняет обстоятельства гибели парня. Следователи уже нашли того, кто продал алкоголь подросткам. Правоохранители заявили, что погибший пролежал на морозе не менее трёх часов. Точную причину смерти должна установить экспертиза.

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