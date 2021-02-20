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В США двигатель самолёта стал крошиться прямо в воздухе, а детали упали на дома горожан — видео

После 30 минут полёта борт вернулся в аэропорт, обошлось без жертв.

20 февраля 2021, 23:04

Двигатель самолёта в США сгорел прямо в воздухе, а его обломки упали во дворы жителей. Пилотам удалось вернуть воздушное судно в аэропорт. Видео © Twitter / michaela / Chris Vanderveen / Claire Armstrong

Пассажиры самолёта Boeing 777, выполнявшего рейс из американского Денвера в город Гонолулу, штат Гавайи, увидели, как один из двигателей воздушного судна вышел из строя в воздухе и стал разваливаться. В итоге пилотам удалось вернуться в аэропорт вылета. Об этом сообщает телеканал CNN.

В воздухе борт провёл около 30 минут. За это время двигатель раскрошился, а его обломки стали падать на дома жителей пригорода Денвера, которые сообщили об этом в полицию. Правоохранители призвали людей не трогать детали самостоятельно. Отмечается, что в результате происшествия никто не пострадал.

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Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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