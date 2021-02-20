В США двигатель самолёта стал крошиться прямо в воздухе, а детали упали на дома горожан — видео

Двигатель самолёта в США сгорел прямо в воздухе, а его обломки упали во дворы жителей. Пилотам удалось вернуть воздушное судно в аэропорт. Видео © Twitter / michaela / Chris Vanderveen / Claire Armstrong

Пассажиры самолёта Boeing 777, выполнявшего рейс из американского Денвера в город Гонолулу, штат Гавайи, увидели, как один из двигателей воздушного судна вышел из строя в воздухе и стал разваливаться. В итоге пилотам удалось вернуться в аэропорт вылета. Об этом сообщает телеканал CNN.

В воздухе борт провёл около 30 минут. За это время двигатель раскрошился, а его обломки стали падать на дома жителей пригорода Денвера, которые сообщили об этом в полицию. Правоохранители призвали людей не трогать детали самостоятельно. Отмечается, что в результате происшествия никто не пострадал.

DE VERGUITA! Pero el susto fue tremendo 😱. El vuelo 328 UA c/ destino a Honolulu regresó al aeropuerto de Denver. después de explosión en motor. Los residentes de la zona compartieron las fotos del metal que lucen como parte de la turbina de un Boeing 777 en sus patios. pic.twitter.com/ZbrIeFmA3f — Wolfang O (@pimentonverde) February 20, 2021

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