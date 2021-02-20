На Украине под санкциями оказалась сеть магазинов "Спортмастер"

На Украине в санкционном списке оказалась зарегистрированная в Сингапуре компания Sportmaster Operations, которая владеет одноимённой сетью магазинов спортивных товаров. Указ опубликован на сайте офиса главы государства.

Для компании Sportmaster Operations Pte. Ltd сроком на три года предусмотрено ограничение торговых операций, полное прекращение транзита ресурсов, перевозок по украинской территории, запрет вывода капиталов за пределы Незалежной, приостановка исполнения экономических и финансовых обязательств, прекращение выдачи разрешений, лицензий на ввоз или вывоз с Украины валютных ценностей и ограничение выдачи наличных по платёжным картам, эмитированным резидентами иностранного государства.

Помимо данного предприятия санкции введены в отношении ещё 18 организаций, среди которых Севастопольский государственный университет, зарегистрированные в РФ компании "НЗНП менеджмент", "Новошахтинский завод нефтепродуктов", "Фармацевт плюс", "Дон экспорт", "ИСС-софт", "Индасофт", "Роузвуд шиппинг", "Донские угли", БИОТЭК, "Гемодженикс", "Медоборудование", "Тосол-синтез трейдинг".

Украинский юрист Андрей Портнов назвал санкции против сети "Спортмастер" "доказательством неадекватности власти, непониманием экономических приоритетов в инвестиционной политике и защите прав собственности".

"Это решение СНБО — абсолютная потеря связи с реальностью и старт необратимых экономических последствий в бизнесе и предпринимательстве", — написал он в своём канале в "Телеграме".

Авторы