Матч НХЛ на открытом воздухе прервали из-за тающего на солнце льда — видео
Руководство лиги решило доиграть встречу вечером по местному времени.
NHL Commissioner Gary Bettman announces that the remainder of the @GoldenKnights vs. @Avalanche #NHLOutdoors game at Lake Tahoe will resume later tonight at 12am ET/9pm PT. pic.twitter.com/TxKpuJpDGP— Sportsnet (@Sportsnet) February 20, 2021
Вынесенный матч регулярного чемпионата НХЛ между "Вегас Голден Найтс" и "Колорадо Эвеланш", который проходит на открытом воздухе у озера Тахо в Неваде, прерван после первого периода. Дело в том, что из-за солнца начал таять лёд на площадке, что сделало невозможным продолжение игры.
Встреча началась в 23:00 мск. Команды успели провести первый период, завершившийся в пользу "Колорадо" (1:0), и отправились на перерыв. Однако на лёд для продолжения игры они не выходили более часа, а позднее комиссионер НХЛ Гэри Беттмэн принял решение отложить встречу на несколько часов. Продолжение запланировано на 21:00 по местному времени (8:00 мск).
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Матчи на открытом воздухе давно стали традиционными в НХЛ. Неотъемлемым элементом нового года является "Зимняя классика", а по ходу сезона проходят игры в различных местах США и Канады. Однако проведение встречи у воды стало уникальным: хоккейную коробку построили на поле для гольфа, а рядом с ареной размещено минимальное количество помещений.
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