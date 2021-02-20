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Матч НХЛ на открытом воздухе прервали из-за тающего на солнце льда — видео

Руководство лиги решило доиграть встречу вечером по местному времени.

20 февраля 2021, 22:37

Вынесенный матч регулярного чемпионата НХЛ между "Вегас Голден Найтс" и "Колорадо Эвеланш", который проходит на открытом воздухе у озера Тахо в Неваде, прерван после первого периода. Дело в том, что из-за солнца начал таять лёд на площадке, что сделало невозможным продолжение игры.

Встреча началась в 23:00 мск. Команды успели провести первый период, завершившийся в пользу "Колорадо" (1:0), и отправились на перерыв. Однако на лёд для продолжения игры они не выходили более часа, а позднее комиссионер НХЛ Гэри Беттмэн принял решение отложить встречу на несколько часов. Продолжение запланировано на 21:00 по местному времени (8:00 мск).

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Матчи на открытом воздухе давно стали традиционными в НХЛ. Неотъемлемым элементом нового года является "Зимняя классика", а по ходу сезона проходят игры в различных местах США и Канады. Однако проведение встречи у воды стало уникальным: хоккейную коробку построили на поле для гольфа, а рядом с ареной размещено минимальное количество помещений.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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