СК возбудил уголовное дело после убийства матерью двух детей
На месте происшествия работают следователи и криминалисты, выясняются причины произошедшего.
Фото © ТАСС
Следователи возбудили дело после убийства матерью двух своих детей на северо-востоке Москвы. Об этом сообщает ГСУ СКР по столице.
По версии следствия, вечером 20 февраля женщина задушила двух своих детей, а после этого попыталась покончить жизнь самоубийством. Сейчас она доставлена в больницу.
На месте происшествия работают следователи, устанавливаются причины и обстоятельства случившегося. Расследование дела находится на личном контроле руководителя ГСУ СКР по Москве Андрея Стрижова.
Ранее Лайф сообщал, что инцидент произошёл в одной из квартир в Ясном проезде в Москве. Женщина 1984 года рождения подушкой задушила двух своих детей трёх и одиннадцати лет. После этого она попыталась покончить жизнь самоубийством, но не смогла. Пришедший домой чуть позже отец решил, что члены его семьи спят.
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