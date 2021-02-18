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Категорий: 18

"Папа, меня убили". Отец рассказал о последних мгновениях дочки, застреленной через дверь в Чите

В Железнодорожном районе Читы разыгралась страшная трагедия. 33-летний Василий Дунец под воздействием алкоголя решил проучить соседей за шумный ремонт. Хозяин квартиры Фёдор посоветовал ему проспаться, однако того уже было не унять. Агрессор вернулся с ружьём к соседской двери и выстрелил в неё, не подозревая, что прямо за ней находится перепуганная девятилетняя девочка.

18 февраля 2021, 12:46

Скриншот © YouTube / Следственный комитет Российской Федерации, ФЁДОР крутой

По словам отца девочки, в это время она как раз ждала свою знакомую и после громких ударов вдруг услышала тихий стук. Малышка подошла к двери, и тут раздался выстрел. Фёдор, не понимая, что произошло, бросился в коридор, где увидел дочку всю в крови, пишет телеграм-канал Readovka.

Стрелок и погибшая девочка. Скриншот © YouTube / Следственный комитет Российской Федерации, ФЁДОР крутой

Стрелок и погибшая девочка. Скриншот © YouTube / Следственный комитет Российской Федерации, ФЁДОР крутой

Я в непонятках выбежал в коридор и увидел дочу в крови. Она прохрипела: "Папа, меня убили". Я взял её на руки, крикнул сыну и ребятам, делающим ремонт, вызвать скорую. Доча умерла у меня на руках! Когда приехала скорая, врачи сказали, шансов у неё не было выжить. Ранение в голову, сердце! В это время дома были два сына 4 и 14 лет, они до сих пор в шоке, как я и моя жена!

Фёдор, отец погибшей девочки

Видео © YouTube / ФЁДОР крутой

Незадолго до рокового выстрела девочка снимала видео для "Тиктока", где рассказывала, как к ним ломится пьяный сосед. "Он ломает дверь. Он уже несколько минут здесь стоит, стучится, орёт, матерится. Мне страшно, мне страшно", — говорила на камеру перепуганная малышка.

Преступника задержали, и на допросе Василий Дунец заявил, что не собирался убивать ребёнка. Якобы он просто хотел насолить соседу. Убитый горем отец надеется на справедливое наказание для стрелка.

Муж сделал романтическое селфи с беременной женой и мгновение спустя столкнул её с обрыва

Муж сделал романтическое селфи с беременной женой и мгновение спустя столкнул её с обрыва

Авторы
Алина Гостева
Алина Гостева

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