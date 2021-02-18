"Папа, меня убили". Отец рассказал о последних мгновениях дочки, застреленной через дверь в Чите
В Железнодорожном районе Читы разыгралась страшная трагедия. 33-летний Василий Дунец под воздействием алкоголя решил проучить соседей за шумный ремонт. Хозяин квартиры Фёдор посоветовал ему проспаться, однако того уже было не унять. Агрессор вернулся с ружьём к соседской двери и выстрелил в неё, не подозревая, что прямо за ней находится перепуганная девятилетняя девочка.
Скриншот © YouTube / Следственный комитет Российской Федерации, ФЁДОР крутой
По словам отца девочки, в это время она как раз ждала свою знакомую и после громких ударов вдруг услышала тихий стук. Малышка подошла к двери, и тут раздался выстрел. Фёдор, не понимая, что произошло, бросился в коридор, где увидел дочку всю в крови, пишет телеграм-канал Readovka.
Стрелок и погибшая девочка. Скриншот © YouTube / Следственный комитет Российской Федерации, ФЁДОР крутой
Я в непонятках выбежал в коридор и увидел дочу в крови. Она прохрипела: "Папа, меня убили". Я взял её на руки, крикнул сыну и ребятам, делающим ремонт, вызвать скорую. Доча умерла у меня на руках! Когда приехала скорая, врачи сказали, шансов у неё не было выжить. Ранение в голову, сердце! В это время дома были два сына 4 и 14 лет, они до сих пор в шоке, как я и моя жена!
Видео © YouTube / ФЁДОР крутой
Незадолго до рокового выстрела девочка снимала видео для "Тиктока", где рассказывала, как к ним ломится пьяный сосед. "Он ломает дверь. Он уже несколько минут здесь стоит, стучится, орёт, матерится. Мне страшно, мне страшно", — говорила на камеру перепуганная малышка.
Преступника задержали, и на допросе Василий Дунец заявил, что не собирался убивать ребёнка. Якобы он просто хотел насолить соседу. Убитый горем отец надеется на справедливое наказание для стрелка.
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