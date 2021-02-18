"Папа, меня убили". Отец рассказал о последних мгновениях дочки, застреленной через дверь в Чите

Я в непонятках выбежал в коридор и увидел дочу в крови. Она прохрипела: "Папа, меня убили". Я взял её на руки, крикнул сыну и ребятам, делающим ремонт, вызвать скорую. Доча умерла у меня на руках! Когда приехала скорая, врачи сказали, шансов у неё не было выжить. Ранение в голову, сердце! В это время дома были два сына 4 и 14 лет, они до сих пор в шоке, как я и моя жена!

Фёдор, отец погибшей девочки