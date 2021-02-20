Три человека убиты, двое ранены в результате стрельбы в оружейном магазине Нового Орлеана — видео

Here at the scene of where JPSO says multiple shootings just took place here at the Jefferson Gun Outlet. At least one dead. We are working to find out details on the situation. Watch @wdsu at 5P. pic.twitter.com/jkLpj55pee — Shay O'Connor (@SOCONNORNEWS) February 20, 2021

Три человека погибли в результате стрельбы в оружейном магазине пригорода Нового Орлеана, штат Луизиана. Об этом сообщает телеканал Fox News.

Как рассказали в офисе шерифа округа Джефферсон Пэриш, перестрелка случилась около 15:00 по местному времени. Неизвестный убил двух человек в магазине. После этого несколько человек открыли ответный огонь, в результате чего скончался ещё один гражданин.

"Подозреваемый застрелен за пределами этого места несколькими другими лицами", — сообщил шериф, уточнив, что ещё двое пострадавших были госпитализированы. Сейчас их состояние стабильно.

Сейчас на месте инцидента работает полиция. Территория вокруг магазина оцеплена.

Ранее Лайф сообщал, что в Москве таксист устроил стрельбу в тоннеле, повздорив с пассажирами.

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