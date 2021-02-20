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Три человека убиты, двое ранены в результате стрельбы в оружейном магазине Нового Орлеана — видео

Одним из погибших оказался подозреваемый.

20 февраля 2021, 23:51

Три человека погибли в результате стрельбы в оружейном магазине пригорода Нового Орлеана, штат Луизиана. Об этом сообщает телеканал Fox News.

Как рассказали в офисе шерифа округа Джефферсон Пэриш, перестрелка случилась около 15:00 по местному времени. Неизвестный убил двух человек в магазине. После этого несколько человек открыли ответный огонь, в результате чего скончался ещё один гражданин.

"Подозреваемый застрелен за пределами этого места несколькими другими лицами", — сообщил шериф, уточнив, что ещё двое пострадавших были госпитализированы. Сейчас их состояние стабильно.

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Сейчас на месте инцидента работает полиция. Территория вокруг магазина оцеплена.

Ранее Лайф сообщал, что в Москве таксист устроил стрельбу в тоннеле, повздорив с пассажирами.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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