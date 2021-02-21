Этот невзрачный дом стал самым стильным в стране, и достаточно войти внутрь, чтобы понять почему
Вся красота на самом деле скрывается внутри, ведь там живёт опытный дизайнер.
Сколько раз повторяли, что книгу не стоит судить по обложке. И эта ситуация только подтверждает правдивость изречения. Проезжая мимо обычного двухэтажного дома в Кардиффе, Великобритания, ни за что не подумаешь, что он получил первое место в конкурсе канала Би-би-си, став самым стильным.
Но причиной победы стал интерьер, которым занялась хозяйка дома. Миффи Шоу — профессиональный дизайнер — долгое время занимается обустройством своего жилища. Она ведёт небольшой блог, где делится с подписчиками советами по украшению, пишет Lad Bible.
Миффи признаётся, что сама предпочитает тёмные тона, хотя многие боятся их использовать. Стены её дома выкрашены в тёмно-зелёный, тёмно-синий и бордовый цвета, а серые пейзажные обои дополняют дизайн. В интерьере Миффи также присутствуют в основном натуральные материалы: камень, кожа, дерево и ротанг.
Такую, казалось бы, мрачную атмосферу девушка разбавляет яркими деталями, светильниками и комнатными растениями. Единственное место, выбивающееся из общей картины, — это детская, в которой преобладают светлые цвета. Миффи считает, что каждая комната должна обладать своим характером и быть непохожей на другие.
Девушка рассказала, что у неё нет конкретного плана. Она черпает вдохновение откуда угодно. Ей могут понравиться салфетки в кафе или ткань сумки у женщины, которая проходила в магазине мимо. Миффи берёт одну запавшую в душу деталь и уже вокруг неё создаёт дизайн целой комнаты. Причём дизайнер не тратит состояние на свои проекты — она использует дешёвые материалы, закупается на распродажах и в комиссионках.
WOW-news
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