Этот невзрачный дом стал самым стильным в стране, и достаточно войти внутрь, чтобы понять почему

Сколько раз повторяли, что книгу не стоит судить по обложке. И эта ситуация только подтверждает правдивость изречения. Проезжая мимо обычного двухэтажного дома в Кардиффе, Великобритания, ни за что не подумаешь, что он получил первое место в конкурсе канала Би-би-си, став самым стильным.

Фото © YouTube / Daily Mail

Но причиной победы стал интерьер, которым занялась хозяйка дома. Миффи Шоу — профессиональный дизайнер — долгое время занимается обустройством своего жилища. Она ведёт небольшой блог, где делится с подписчиками советами по украшению, пишет Lad Bible.

Фото © Facebook / Miffy Shaw Interiors

Миффи признаётся, что сама предпочитает тёмные тона, хотя многие боятся их использовать. Стены её дома выкрашены в тёмно-зелёный, тёмно-синий и бордовый цвета, а серые пейзажные обои дополняют дизайн. В интерьере Миффи также присутствуют в основном натуральные материалы: камень, кожа, дерево и ротанг.

Фото © Facebook / Miffy Shaw Interiors

Такую, казалось бы, мрачную атмосферу девушка разбавляет яркими деталями, светильниками и комнатными растениями. Единственное место, выбивающееся из общей картины, — это детская, в которой преобладают светлые цвета. Миффи считает, что каждая комната должна обладать своим характером и быть непохожей на другие.

Фото © Facebook / Miffy Shaw Interiors

Девушка рассказала, что у неё нет конкретного плана. Она черпает вдохновение откуда угодно. Ей могут понравиться салфетки в кафе или ткань сумки у женщины, которая проходила в магазине мимо. Миффи берёт одну запавшую в душу деталь и уже вокруг неё создаёт дизайн целой комнаты. Причём дизайнер не тратит состояние на свои проекты — она использует дешёвые материалы, закупается на распродажах и в комиссионках.

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