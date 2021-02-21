Стоматолог предупредил о пагубном влиянии ношения масок на состояние зубов и дёсен
По мнению специалиста, всему виной вредные микроорганизмы, которые скапливаются во рту.
Фото © ТАСС / Новодережкин Антон
Длительное ношение маски может не лучшим образом сказаться на состоянии зубов и дёсен, вплоть до образования во рту тёмных пятен и трещин. Об этом заявил врач-стоматолог Геннадий Шаргородский.
"Постоянное прикрытие рта и носа в течение длительного времени влияет в первую очередь на ваше дыхание. Заставляет вас чаще дышать, больше дышать через рот. Ограничивается поток влаги, что может вызвать сухость во рту, которая будет способствовать развитию кариеса и заболеваний дёсен", — рассказал медик в эфире телеканала "Звезда".
По словам Шаргородского, минимизировать негативное влияние маски на полость рта можно, если чаще чистить зубы и полоскать рот водой. Для профилактики подойдут также леденцы и жвачки, которые улучшают слюноотделение. Так как микробы, скопившиеся во рту, не могут выйти наружу, медик советует иногда делать перерывы в ношении маски, разумеется, когда это безопасно для окружающих.
Ранее ректор Московского государственного медико-стоматологического университета им. А.И. Евдокимова Олег Янушевич объяснил, почему можно не чистить зубы по утрам.
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