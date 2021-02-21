Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

Главная сваха России назвала качества хорошей жены

Она сравнила семейную жизнь с длительным морским путешествием и призвала готовиться к этому заранее.

21 февраля 2021, 06:27

Фото © Instagram / syabitova_roza

Хорошей жене в браке бывает сложно выкроить для себя время, так как в её заботе нуждаются муж и дети. Поэтому, чтобы семейная жизнь не превратилась в рабство, к ней надо готовиться заранее, как это делают матросы перед длительным морским путешествием. Такой совет девушкам дала главная сваха России Роза Сябитова.

"Муж — это капитан корабля, а жена (с будущими детьми) его помощник. И от того, как она будет помогать ему командовать семейный фрегатом, зависят безопасность и комфорт всего путешествия", — написала телеведущая у себя в инстаграме.

Главная сваха России нашла идеального жениха для Бузовой

Главная сваха России нашла идеального жениха для Бузовой

По мнению Сябитовой, чтобы стать идеальной женой, нужно приучить себя рано вставать, научиться быстро и вкусно готовить, тренировать дисциплину и терпение, и самое важное — сформировать уважительное отношение к субординации.

Ранее Сябитова объяснила, что "убивает" женщин после пятидесяти. По её словам, чтобы в этом возрасте считать себя красивой, нужно "перестать пытаться выглядеть так, как выглядели раньше, и перестать делать вид, будто нам не пятьдесят, а тридцать или сорок".

Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

"Выходить надо за "характер": главная сваха страны объяснила, как правильно выбрать мужа

9 февраля, 14:27

Главная сваха страны объяснила, что "убивает" женщин после пятидесяти

28 ноября, 19:11

Смотритель старейшего маяка России мог выдумать историю о нападении неизвестных, чтобы выгородить жену

вчера в 19:24

На Сахалине у ворот школы-интерната нашли раздетую и окровавленную девочку-подростка

сегодня в 06:12

Этот невзрачный дом стал самым стильным в стране, и достаточно войти внутрь, чтобы понять почему

сегодня в 06:00

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1