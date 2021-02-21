Главная сваха России назвала качества хорошей жены

Хорошей жене в браке бывает сложно выкроить для себя время, так как в её заботе нуждаются муж и дети. Поэтому, чтобы семейная жизнь не превратилась в рабство, к ней надо готовиться заранее, как это делают матросы перед длительным морским путешествием. Такой совет девушкам дала главная сваха России Роза Сябитова.

"Муж — это капитан корабля, а жена (с будущими детьми) — его помощник. И от того, как она будет помогать ему командовать семейный фрегатом, зависят безопасность и комфорт всего путешествия", — написала телеведущая у себя в инстаграме.

По мнению Сябитовой, чтобы стать идеальной женой, нужно приучить себя рано вставать, научиться быстро и вкусно готовить, тренировать дисциплину и терпение, и самое важное — сформировать уважительное отношение к субординации.

Ранее Сябитова объяснила, что "убивает" женщин после пятидесяти. По её словам, чтобы в этом возрасте считать себя красивой, нужно "перестать пытаться выглядеть так, как выглядели раньше, и перестать делать вид, будто нам не пятьдесят, а тридцать или сорок".

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