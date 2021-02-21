В Туве и Красноярском крае произошло землетрясение
Пострадавших и разрушений на территориях регионов нет.
Фото © ГУ МЧС России по Республике Тыва
В трёх районах Тувы и Красноярском крае произошло землетрясение. Об этом сообщают пресс-службы ГУ МЧС по регионам.
"В 08:37 по местному времени 21 февраля зарегистрировано сейсмособытие магнитудой 5,7 в Тоджинском районе, в 85 км восточнее села Адыр-Кежиг. Толчки ощущались в трёх районах: Тоджинский, Кызылский и в городе Кызыл", — говорится в сообщении ведомства по Туве.
Красноярский край захватили афтершоки подземных толчков с магнитудой до 3 баллов. Уточняется, что пострадавших и разрушений нет.
Ранее Лайф рассказывал о землетрясении магнитудой 5,2 в японской префектуре Фукусима.
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