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Учёный назвал дату появления на Марсе городов-миллионников

Колонизация планеты может не обойтись без жертв, заметил он.

21 февраля 2021, 05:24

Уже к концу текущего десятилетия на Марсе возможно постоянное присутствие людей, а к 2100 году на планете появится первый город-миллионник. Об этом заявил президент "Марсианского общества", инженер и энтузиаст марсианских исследований Роберт Зубрин.

"До того как отправлять туда людей, нам понадобятся силовые установки, системы для выработки топлива из марсианского кислорода и воды", — приводит его слова РИА "Новости".

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Зубрин заметил, что к 2030 году на Красной планете можно будет построить обитаемую базу. К 2050 году на Марсе будет уже тысяча землян, которые создадут индустриальные и сельскохозяйственные возможности для поддержки жизнедеятельности большого числа людей.

"Чем больше людей полетят на Марс и родятся на Марсе, тем быстрее мы будем расширять своё присутствие, станем городом к 2070, городом-миллионником или даже больше к 2100", — уточнил он.

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При этом эксперт не стал отрицать, что освоение планеты может не обойтись без жертв, заявив, что "ничего великого никогда не достигалось без храбрости".

Ранее Лайф сообщал, что учёные обнаружили микроорганизмы, которые смогут выжить на Марсе.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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