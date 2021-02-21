Учёный назвал дату появления на Марсе городов-миллионников

Уже к концу текущего десятилетия на Марсе возможно постоянное присутствие людей, а к 2100 году на планете появится первый город-миллионник. Об этом заявил президент "Марсианского общества", инженер и энтузиаст марсианских исследований Роберт Зубрин.

"До того как отправлять туда людей, нам понадобятся силовые установки, системы для выработки топлива из марсианского кислорода и воды", — приводит его слова РИА "Новости".

Зубрин заметил, что к 2030 году на Красной планете можно будет построить обитаемую базу. К 2050 году на Марсе будет уже тысяча землян, которые создадут индустриальные и сельскохозяйственные возможности для поддержки жизнедеятельности большого числа людей.

"Чем больше людей полетят на Марс и родятся на Марсе, тем быстрее мы будем расширять своё присутствие, станем городом к 2070, городом-миллионником или даже больше — к 2100", — уточнил он.

При этом эксперт не стал отрицать, что освоение планеты может не обойтись без жертв, заявив, что "ничего великого никогда не достигалось без храбрости".

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