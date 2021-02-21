Вызывают дерматит, экзему и крапивницу: Иммунолог перечислил опасные продукты для аллергиков

Чаще всего аллергическую реакцию организма вызывают коровье молоко, пшеница, яйца, а также мясо птицы и рыба. Об этом рассказал врач-иммунолог Владимир Болибок.

"Самый распространённый эффект, который мы наблюдаем при пищевой аллергии, — это атопический дерматит или экзема. Наиболее часто их вызывают те продукты, которые человек чаще всего употребляет в пищу", — приводит его слова RT.

Болибок уточнил, что цитрусовые и орехи являются сильными аллергенами, однако достаточно редкими. И реакция на них, как правило, может вызывать крапивницу. Другим проявлением пищевой аллергии является нарушение работы пищеварительного тракта, однако оно может быть слабовыраженным.

Сейчас, заметил врач, доступна диагностика на выявление аллергенов. Для этого нужно попасть на приём к аллергологу и сдать кровь. Лечение пищевой аллергии является одновременно и простым, и сложным. Нужно исключить из пищи аллерген, и тогда все симптомы исчезнут, однако в некоторых случаях довольно трудно составить диету исходя из поставленных условий.

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