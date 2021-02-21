Греция вновь продлила разрешение на въезд до 500 россиян в неделю

Власти Греции до 8 марта продлили разрешение на въезд в страну до 500 граждан России еженедельно, при этом путешественники должны иметь с собой ряд документов. Об этом решении межминистерского комитета сообщается в правительственном вестнике.

Каждый въезжающий обязан предоставить справку на английском языке об отрицательном тесте на коронавирус, полученную за 72 часа до прибытия, в которой указаны имя, фамилия и номер паспорта. Также нужен ваучер на отель или документ на временное место проживания. Кроме того, сохраняется возможность прибытия исключительно воздушным путём в аэропорты Афин, Салоник и Ираклиона.

Также прибывающие обязаны за день до прибытия заполнить электронную форму PLF (Passenger Locator Form), указав контактные данные в Греции. По прилёте пассажиров будут выборочно тестировать на коронавирус, и в этом случае человек должен находиться в месте временного пребывания до получения результатов.

Подобные требования Греция ввела с 7 сентября 2020 года и с тех пор неоднократно продлевала их.

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