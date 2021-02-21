Стало известно, когда состоится первое выступление Трампа после ухода с поста президента

Экс-президент США Дональд Трамп выступит на Конференции консервативного политического действия в Орландо. Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на свой источник.

По их данным, первое публичное выступление Трампа после ухода с поста главы государства состоится 28 февраля. Он будет говорить о будущем Республиканской партии и консервативного движения. Помимо этого ожидается, что бывший американский лидер обрушится с резкой критикой относительно миграционной политики нынешнего главы Белого дома демократа Джо Байдена.

Добавим, что экс-вице-президент Штатов Майк Пенс отклонил приглашение выступить на конференции, однако организаторы всё ещё надеются, что он поменяет своё решение.

Ранее Сенат США оправдал Дональда Трампа на слушаниях по импичменту. Для вынесения приговора необходимо было 67 голосов, тогда как за это решение высказалось лишь 57 человек. После оправдания экс-президент страны появился на публике.

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