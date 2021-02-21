"Хомячки скушают": Пушков оценил намерения WhatsApp ограничить пользователей

Сенатор Алексей Пушков считает, что в связи с планами мессенджера WhatsApp ограничить пользователей, которые не примут новые правила конфиденциальности, многие будут искать альтернативу.

"В контексте действий интернет-гигантов, нацеленных на диктат собственных правил игры, это шаг на пути к созданию настоящего "Большого Брата". Многие найдут альтернативу — из чувства протеста. Хомячки скушают", — написал Пушков в "Твиттере".

Ранее стало известно, что WhatsApp планирует ограничить возможность просмотра и отправки сообщений у тех пользователей, которые проигнорируют новые условия конфиденциальности после 15 мая. Они заключаются в том, что мессенджер будет делиться всеми собираемыми данными с "Фейсбуком". По истечении 120 дней мессенджер будет иметь право удалить такой аккаунт.