"Хомячки скушают": Пушков оценил намерения WhatsApp ограничить пользователей
По его словам, действия мессенджера являются шагом на пути к созданию настоящего "Большого Брата".
Фото © LIFE
Сенатор Алексей Пушков считает, что в связи с планами мессенджера WhatsApp ограничить пользователей, которые не примут новые правила конфиденциальности, многие будут искать альтернативу.
"В контексте действий интернет-гигантов, нацеленных на диктат собственных правил игры, это шаг на пути к созданию настоящего "Большого Брата". Многие найдут альтернативу — из чувства протеста. Хомячки скушают", — написал Пушков в "Твиттере".
Ранее стало известно, что WhatsApp планирует ограничить возможность просмотра и отправки сообщений у тех пользователей, которые проигнорируют новые условия конфиденциальности после 15 мая. Они заключаются в том, что мессенджер будет делиться всеми собираемыми данными с "Фейсбуком". По истечении 120 дней мессенджер будет иметь право удалить такой аккаунт.
Выбор редакции
Пушков назвал четыре главных вызова России в 2021 году
Пушков назвал тоталитарной революцией события в США
Сомнолог объяснила, как настроить режим сна с помощью смартфона
Вызывают дерматит, экзему и крапивницу: иммунолог перечислил опасные продукты для аллергиков
Хозяин утром увидел на батуте странные прямоугольные капли, но физики снова удивили Reddit разгадкой
Комментариев: 0