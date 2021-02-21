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Категорий: 18

"Хомячки скушают": Пушков оценил намерения WhatsApp ограничить пользователей

По его словам, действия мессенджера являются шагом на пути к созданию настоящего "Большого Брата".

21 февраля 2021, 03:28
<p>Фото © LIFE</p>

Фото © LIFE

Сенатор Алексей Пушков считает, что в связи с планами мессенджера WhatsApp ограничить пользователей, которые не примут новые правила конфиденциальности, многие будут искать альтернативу.

"В контексте действий интернет-гигантов, нацеленных на диктат собственных правил игры, это шаг на пути к созданию настоящего "Большого Брата". Многие найдут альтернативу — из чувства протеста. Хомячки скушают", — написал Пушков в "Твиттере".

WhatsApp перестанет работать на некоторых смартфонах с 2021 года

WhatsApp перестанет работать на некоторых смартфонах с 2021 года

Ранее стало известно, что WhatsApp планирует ограничить возможность просмотра и отправки сообщений у тех пользователей, которые проигнорируют новые условия конфиденциальности после 15 мая. Они заключаются в том, что мессенджер будет делиться всеми собираемыми данными с "Фейсбуком". По истечении 120 дней мессенджер будет иметь право удалить такой аккаунт.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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