Под Красноярском мужчина из-за ревности облил свою знакомую спиртом и поджёг
Теперь ему может грозить пожизненное тюремное заключение.
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Житель Партизанского района Красноярского края подозревается в покушении на убийство своей знакомой, совершённое с особой жестокостью. Расследование уголовного дела взяла на контроль прокуратура края, сообщается на сайте ведомства.
"Аппаратом прокуратуры края взяты на контроль ход и результаты расследования уголовного дела, возбуждённого следственными органами", — сказано в записи.
По данным следствия, в первой декаде февраля 58-летний мужчина распивал спиртные напитки в гараже на приусадебном участке со своей знакомой. В какой-то момент между ними возникла ссора на почве ревности, в ходе которой подозреваемый облил девушку спиртом и поджёг спичками, а затем покинул место преступления.
Пострадавшую обнаружила хозяйка участка, которая потушила огонь и вызвала скорую помощь. Женщина была доставлена в реанимацию, её состояние не уточняется.
Мужчина задержан и заключён под стражу. По уголовному делу выполняются необходимые следственные действия. За совершённое преступление мужчине грозит лишение свободы сроком от восьми лет до пожизненного.
Ранее Лайф сообщал, что в Самаре шестиклассник за невыполненное домашнее задание облил антисептиком и поджёг одноклассницу.
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