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Пьяный житель Ленинградской области едва не спалил свою жену заживо, облив её керосином

По словам женщины, "помутнение рассудка" у супруга возникает только после алкоголя.

20 февраля 2021, 01:40
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Житель Волховского района Ленинградской области чуть не сжёг свою жену заживо во время пьяной ссоры. Об этом сообщает Пятый канал.

В один момент мужчина решил сходить в гараж за канистрой с керосином, которым он облил супругу. После этого он зажёг спичку, и горючее на женщине вспыхнуло. Однако ей удалось избежать серьёзных повреждений, она отделалась сгоревшими волосами.

Под Тулой ревнивец застрелил свою бывшую жену в торговом центре

Под Тулой ревнивец застрелил свою бывшую жену в торговом центре

Прибывшим полицейским женщина заявила, что её муж очень хороший человек, а "помутнение рассудка" у него возникает только после употребления алкоголя. В браке пара находится уже 20 лет, за это время у пострадавшей была возможность изучить повадки избранника.

Женщина категорически отказалась вызвать скорую помощь. Причина проста: в доме живут три кошки и три собаки — оставить животных одних невозможно.

В региональном УМВД организовали проверку по факту случившегося.

Ранее Лайф сообщал, что житель Омской области ударил отца молотком по голове и похоронил заживо в огороде. После этого в деревне не осталось жителей.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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