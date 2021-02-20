Пьяный житель Ленинградской области едва не спалил свою жену заживо, облив её керосином

Житель Волховского района Ленинградской области чуть не сжёг свою жену заживо во время пьяной ссоры. Об этом сообщает Пятый канал.

В один момент мужчина решил сходить в гараж за канистрой с керосином, которым он облил супругу. После этого он зажёг спичку, и горючее на женщине вспыхнуло. Однако ей удалось избежать серьёзных повреждений, она отделалась сгоревшими волосами.

Прибывшим полицейским женщина заявила, что её муж очень хороший человек, а "помутнение рассудка" у него возникает только после употребления алкоголя. В браке пара находится уже 20 лет, за это время у пострадавшей была возможность изучить повадки избранника.

Женщина категорически отказалась вызвать скорую помощь. Причина проста: в доме живут три кошки и три собаки — оставить животных одних невозможно.

В региональном УМВД организовали проверку по факту случившегося.

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