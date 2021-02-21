Вассерман объяснил, в чём схожесть Зеленского и Порошенко

Российский телеведущий Анатолий Вассерман в беседе с изданием "Украина.ру" рассказал о схожести бывшего и нынешнего президентов Незалежной Петра Порошенко и Владимира Зеленского.

Как заявил Вассерман, оба политика отличаются друг от друга как личности, однако они находятся в одинаковом политическом положении и действуют в одном ключе.

"Им обоим для их личных политических интересов необходимо отделение Украины от остальной России. Поэтому они оба вынуждены одинаковым образом идти против интересов большинства граждан Украины", — пояснил телеведущий.

Кроме того, Вассерман выразил мнение, что Зеленский может остаться на посту главы государства до конца положенного срока благодаря поддержке Штатов, а после этого его "выкинут как отработанный материал".

Ранее сообщалось, что Вассерман предложил военный ответ на "вторжение" НАТО на российский корабль.

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