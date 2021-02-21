Сомнолог объяснила, как настроить режим сна с помощью смартфона

Использование смартфона вечером влияет на качество засыпания человека, это происходит из-за цвета экрана гаджета. Об этом рассказала невролог-сомнолог, руководитель сомнологической службы "Унисон", руководитель секции "Стресс и сон" международного общества "Стресс под контролем" Елена Царёва.

"Основное воздействие телефона — световое и активирующее. Цвет экрана находится в спектре, который подавляет мелатонин, известный как гормон сна", — приводит её слова радио Sputnik.

Сомнолог уточнила, что режим Night Shift не полностью устраняет световое воздействие на человека от устройства и его польза равна лишь 60%.

А вот утром смартфон можно использовать для того, чтобы взбодриться. Для будильника подойдут те быстрые мелодии, которые хорошо слышно и которые нравятся, уточнила Царёва. И стоит с вниманием подходить к возможности откладывания будильника, так как есть риск, что после первого сигнала вы погрузитесь в глубокий сон и не услышите повторный звонок.

"Поэтому если вы, отходя вечером ко сну, предполагаете, что не успеете выспаться, то лучше сразу поставить будильник на чуть более позднее время, но утром с первого сигнала проснуться окончательно", — заключила врач.

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