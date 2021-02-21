Американец Льюис нокаутировал Блейдса в главном бою турнира UFC

Американский боец смешанных единоборств (ММА) Деррик Льюис отправил в нокаут своего соотечественника Кёртиса Блейдса в главном поединке турнира UFC в Лас-Вегасе.

Противостояние было прервано рефери во втором раунде после сокрушительного удара 36-летнего Льюиса. На счету американца теперь 25 побед, пять поражений и один бой без результата.