Учёные сообщили о важном открытии об иммунитете к коронавирусу
Оно даёт больше надежды на то, что общество сможет выработать коллективную сопротивляемость к вирусу.
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Переболевшие коронавирусом люди сохраняют иммунитет к вирусу на длительное время. К такому выводу пришли австрийские учёные из Медицинского университета в Инсбруке, передаёт портал Euronews.
Так, благодаря масштабному исследованию, проведённому на горнолыжном курорте Ишгиль, одном из эпицентров заражения, было установлено, что у 90% людей, пришедших на повторное обследование через полгода, антитела сохранились.
"Также мы обнаружили, что 70% респондентов, которых мы обследовали на клеточный иммунитет, всё ещё имеют клеточную активность", — рассказал руководитель группы Вегенер Борена.
Согласно выводам, специалисты предположили, что со временем общество сформирует коллективный иммунитет к инфекции.
Ранее эксперты Всемирной организации здравоохранения посчитали, что коронавирус мог перейти на людей через хорьковых барсуков и кроликов.
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