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Учёные сообщили о важном открытии об иммунитете к коронавирусу

Оно даёт больше надежды на то, что общество сможет выработать коллективную сопротивляемость к вирусу.

21 февраля 2021, 05:37
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Фото © Pixabay

Переболевшие коронавирусом люди сохраняют иммунитет к вирусу на длительное время. К такому выводу пришли австрийские учёные из Медицинского университета в Инсбруке, передаёт портал Euronews.

Так, благодаря масштабному исследованию, проведённому на горнолыжном курорте Ишгиль, одном из эпицентров заражения, было установлено, что у 90% людей, пришедших на повторное обследование через полгода, антитела сохранились.

"Также мы обнаружили, что 70% респондентов, которых мы обследовали на клеточный иммунитет, всё ещё имеют клеточную активность", — рассказал руководитель группы Вегенер Борена.

Учёные рассказали, какого цвета коронавирус

Учёные рассказали, какого цвета коронавирус

Согласно выводам, специалисты предположили, что со временем общество сформирует коллективный иммунитет к инфекции.

Ранее эксперты Всемирной организации здравоохранения посчитали, что коронавирус мог перейти на людей через хорьковых барсуков и кроликов.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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