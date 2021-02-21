Учёные сообщили о важном открытии об иммунитете к коронавирусу

Переболевшие коронавирусом люди сохраняют иммунитет к вирусу на длительное время. К такому выводу пришли австрийские учёные из Медицинского университета в Инсбруке, передаёт портал Euronews.

Так, благодаря масштабному исследованию, проведённому на горнолыжном курорте Ишгиль, одном из эпицентров заражения, было установлено, что у 90% людей, пришедших на повторное обследование через полгода, антитела сохранились.

"Также мы обнаружили, что 70% респондентов, которых мы обследовали на клеточный иммунитет, всё ещё имеют клеточную активность", — рассказал руководитель группы Вегенер Борена.

Согласно выводам, специалисты предположили, что со временем общество сформирует коллективный иммунитет к инфекции.

Ранее эксперты Всемирной организации здравоохранения посчитали, что коронавирус мог перейти на людей через хорьковых барсуков и кроликов.

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