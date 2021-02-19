В России появится первый рейтинг безопасности городов с едиными стандартами
Это позволит обеспечить контроль и предупреждение 119 различных угроз, которые объединят в четыре типа.
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В России появится первый федеральный рейтинг безопасности городов, который будет составлен по единым стандартам и методологии благодаря системе "Безопасный город". Об этом РИА "Новости" рассказали в пресс-службе "Ростеха".
Требования и стандарты разработаны в ходе научно-исследовательской и опытно-конструкторской работы (НИОКР). В дальнейшем планируется закрепить их де-юре.
"В ходе НИОКР впервые сформированы единые понятия и методология создания безопасных городов, которая, в частности, будет использована для создания первого в России спецрейтинга, отражающего ситуацию в регионе по различным рискам: например, землетрясения, аварии на тепло- и энергосетях", — указано в сообщении.
Кроме того, специалистами был разработан новый подход к прогнозированию в области общественной безопасности и правопорядка. Планируется, что система "Безопасный город" будет собирать информацию с различных подсистем и работать как единое пространство. Всего же она позволит обеспечить контроль и предупреждение 119 различных угроз, которые объединят в четыре типа.
"Безопасный город находится на стыке деятельности различных министерств и территорий, их регламентов и нормативно-правовой базы. Поэтому сейчас очень важно организационно объединить все системы обеспечения комплексной безопасности в единое информационное поле", — отметила генконструктор аппаратно-программного комплекса "Безопасный город" Оксана Якимюк.
Добавим, что результаты рейтинга будут публиковаться на едином портале.
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