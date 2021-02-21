Россия получила свыше 45 обращений из-за рубежа по "Эпиваккороне"
Они поступили от различных фондов и правительственных организаций.
Фото © ТАСС / Кирилл Кухмарь
Российский центр "Вектор" получил более 45 обращений от зарубежных стран о проведении исследований и начале производства вакцины "Эпиваккорона". Об этом сообщил генеральный директор центра Ринат Максютов в интервью программе "Вести недели" с Дмитрием Киселёвым на телеканале "Россия-1".
"У нас есть более 45 обращений из-за рубежа от различных фондов и правительственных организаций, которые хотели бы провести исследования нашей вакцины или поднимают вопрос о начале её производства", — сказал Максютов.
Напомним, препарат "Эпиваккорона" зарегистрировали в России в октябре 2020 года. Он стал второй официально одобренной в стране отечественной вакциной от коронавирусной инфекции. По словам разработчиков, иммунитет к коронавирусу после вакцинации "Эпиваккороной" будет сохраняться в течение года. Россияне старше 60 лет уже в конце февраля этого года смогут привиться этим препаратом. В текущем месяце "Вектор" планирует выпустить 500 тысяч доз вакцины, а в марте — уже 1,5 миллиона доз.
А накануне было объявлено о регистрации третьей российской вакцины от коронавируса "Ковивак". Первые 120 тысяч доз препарата будут запущены в гражданский оборот в середине марта.
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