Россия получила свыше 45 обращений из-за рубежа по "Эпиваккороне"

Российский центр "Вектор" получил более 45 обращений от зарубежных стран о проведении исследований и начале производства вакцины "Эпиваккорона". Об этом сообщил генеральный директор центра Ринат Максютов в интервью программе "Вести недели" с Дмитрием Киселёвым на телеканале "Россия-1".

"У нас есть более 45 обращений из-за рубежа от различных фондов и правительственных организаций, которые хотели бы провести исследования нашей вакцины или поднимают вопрос о начале её производства", — сказал Максютов.

А накануне было объявлено о регистрации третьей российской вакцины от коронавируса "Ковивак". Первые 120 тысяч доз препарата будут запущены в гражданский оборот в середине марта.

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