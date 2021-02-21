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Россия получила свыше 45 обращений из-за рубежа по "Эпиваккороне"

Они поступили от различных фондов и правительственных организаций.

21 февраля 2021, 09:27
<p>Фото © ТАСС / Кирилл Кухмарь</p>

Фото © ТАСС / Кирилл Кухмарь

Российский центр "Вектор" получил более 45 обращений от зарубежных стран о проведении исследований и начале производства вакцины "Эпиваккорона". Об этом сообщил генеральный директор центра Ринат Максютов в интервью программе "Вести недели" с Дмитрием Киселёвым на телеканале "Россия-1".

"У нас есть более 45 обращений из-за рубежа от различных фондов и правительственных организаций, которые хотели бы провести исследования нашей вакцины или поднимают вопрос о начале её производства", — сказал Максютов.

Напомним, препарат "Эпиваккорона" зарегистрировали в России в октябре 2020 года. Он стал второй официально одобренной в стране отечественной вакциной от коронавирусной инфекции. По словам разработчиков, иммунитет к коронавирусу после вакцинации "Эпиваккороной" будет сохраняться в течение года. Россияне старше 60 лет уже в конце февраля этого года смогут привиться этим препаратом. В текущем месяце "Вектор" планирует выпустить 500 тысяч доз вакцины, а в марте — уже 1,5 миллиона доз.

А накануне было объявлено о регистрации третьей российской вакцины от коронавируса "Ковивак". Первые 120 тысяч доз препарата будут запущены в гражданский оборот в середине марта.

Авторы
Евгения Измайлова
Евгения Измайлова

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