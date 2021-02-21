Россиянам рассказали, как обезопасить себя от нового птичьего гриппа
Контролирующие органы уделяют особое внимание возможному распространению болезни.
Фото © Pixabay
Директор научного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов заявил, что уберечь себя от птичьего гриппа поможет отказ от плохо обработанного мяса, сырых яиц и дичи. Об этом он сообщил в беседе с телеканалом "Мир 24".
Викулов отметил, что любители охоты могут потенциально войти в контакт с заражённой особью. Кроме того, необходимо стараться не употреблять сырое мясо птицы и сырые яйца, которые могут быть источниками заражения, при путешествиях и посещении экзотических ресторанов. По словам эксперта, контролирующие органы уже начали уделять особое внимание возможному распространению нового штамма болезни. Они примут противоэпидемические меры и будут изучать мутировавший вариант.
"Ужасающая смертность": Мясников оценил возможность вспышки птичьего гриппа H5N8, вспомнив о его предшественнике
"Будут секвенировать, сравнивать с эталонными и уже существующими вирусами и будут оценивать эффективность существующих методов диагностики и противовирусной терапии", — добавил Викулов.
Напомним, ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что у семи работников птицефабрики на юге России выявили птичий грипп. Центр "Вектор" начал разработку вакцины, а вирусолог Виктор Зуев призвал внимательно отнестись к ситуации, но только "без разжигания каких-либо страстей".
Выбор редакции
За сутки в России выявили менее 13 тысяч новых случаев коронавируса
Учёный оценила возможность заразиться новым птичьим гриппом через курицу
Россия получила свыше 45 обращений из-за рубежа по "Эпиваккороне"
Жители Екатеринбурга восстали против вышки 5G
Мужчины теряют дар речи, попадая в этот автобус, ведь его шофёр — девушка из их самых сладких снов
Комментариев: 0