Россиянам рассказали, как обезопасить себя от нового птичьего гриппа

Директор научного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов заявил, что уберечь себя от птичьего гриппа поможет отказ от плохо обработанного мяса, сырых яиц и дичи. Об этом он сообщил в беседе с телеканалом "Мир 24".

Викулов отметил, что любители охоты могут потенциально войти в контакт с заражённой особью. Кроме того, необходимо стараться не употреблять сырое мясо птицы и сырые яйца, которые могут быть источниками заражения, при путешествиях и посещении экзотических ресторанов. По словам эксперта, контролирующие органы уже начали уделять особое внимание возможному распространению нового штамма болезни. Они примут противоэпидемические меры и будут изучать мутировавший вариант.

"Будут секвенировать, сравнивать с эталонными и уже существующими вирусами и будут оценивать эффективность существующих методов диагностики и противовирусной терапии", — добавил Викулов.

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