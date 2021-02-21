Концерн "Калашников" изменил автомат АК-12

Группа компаний "Калашников" модернизировала российские автоматы АК-12 под патрон 5,45х39 мм. Как передаёт ТАСС, изменения улучшили эргономику стрелкового оружия и значительно повысили удобство техобслуживания.

"В частности, автомат получил более эргономичный приклад, новую рукоятку управления огнём со спусковой скобой, изменены прицельные приспособления", — отметили в "Калашникове".

Как сообщили в компании, сейчас ведутся серийные поставки обновлённого АК-12, также это оружие было принято на вооружение Минобороны России. Вместе с тем "Калашников" активно занимается продвижением на мировом рынке новейшего автомата АК-15 под патрон 7,62х39 мм. В основном к этому оружию проявляют интерес страны ближнего зарубежья, добавили в концерне.

Ранее Лайф сообщал, что в России начнётся производство ударных беспилотников "Альтиус". Эту машину, способную проводить в воздухе больше суток, по заказу военных разрабатывали с 2011 года.

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