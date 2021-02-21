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Концерн "Калашников" изменил автомат АК-12

Теперь приклад оружия более эргономичен.

21 февраля 2021, 08:30
<p>Фото © <a href="https://kalashnikov.media/article/weapons/kontsern-kalashnikov-dosrochno-zavershil-gosoboronzakaz-na-2019-god" target="_blank" rel="noopener noreferrer">пресс-служба АО "Концерн "Калашников"</a></p>

Фото © пресс-служба АО "Концерн "Калашников"

Группа компаний "Калашников" модернизировала российские автоматы АК-12 под патрон 5,45х39 мм. Как передаёт ТАСС, изменения улучшили эргономику стрелкового оружия и значительно повысили удобство техобслуживания.

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"В частности, автомат получил более эргономичный приклад, новую рукоятку управления огнём со спусковой скобой, изменены прицельные приспособления", — отметили в "Калашникове".

Как сообщили в компании, сейчас ведутся серийные поставки обновлённого АК-12, также это оружие было принято на вооружение Минобороны России. Вместе с тем "Калашников" активно занимается продвижением на мировом рынке новейшего автомата АК-15 под патрон 7,62х39 мм. В основном к этому оружию проявляют интерес страны ближнего зарубежья, добавили в концерне.

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Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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