Концерн "Калашников" изменил автомат АК-12
Теперь приклад оружия более эргономичен.
Группа компаний "Калашников" модернизировала российские автоматы АК-12 под патрон 5,45х39 мм. Как передаёт ТАСС, изменения улучшили эргономику стрелкового оружия и значительно повысили удобство техобслуживания.
"В частности, автомат получил более эргономичный приклад, новую рукоятку управления огнём со спусковой скобой, изменены прицельные приспособления", — отметили в "Калашникове".
Как сообщили в компании, сейчас ведутся серийные поставки обновлённого АК-12, также это оружие было принято на вооружение Минобороны России. Вместе с тем "Калашников" активно занимается продвижением на мировом рынке новейшего автомата АК-15 под патрон 7,62х39 мм. В основном к этому оружию проявляют интерес страны ближнего зарубежья, добавили в концерне.
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