Журналисты рассказали о дилемме Байдена из-за "Северного потока — 2"

Администрация президента США Джо Байдена хотела бы вернуться к тесному сотрудничеству с Берлином, однако строительство "Северного потока — 2" стало камнем преткновения, который мешает им наладить отношения. Такую точку зрения представил один из авторов немецкой газеты Süddeutsche Zeitung.

В материале отмечается, что газопровод долгое время вызывал споры между Германией и США. Несмотря на то что Байден и госсекретарь Штатов Энтони Блинкен ясно дали понять, что заботятся о своих союзниках, в числе которых и Берлин, пример "Северного потока — 2" показывает, насколько сложно на практике "переключить рычаг" в отношениях двух стран.

Автор статьи напоминает, что ранее сенаторы призвали Байдена не отказываться от жёсткой политики администрации Трампа по вопросу "Северного потока — 2". Однако до сих пор неясно, на какие уступки может пойти американский лидер, чтобы демократы и республиканцы смогли прийти к общему мнению относительно газопровода. В то же время Германии необходимо использовать шанс на партнёрство с США, но его успех будет зависеть от того, насколько интересное предложение сможет Берлин сделать Вашингтону, говоря о "Северном потоке — 2".

Напомним, "Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Оно находится на завершающей стадии. Однако США всячески пытаются помешать запуску проекта, чтобы продавать в Европу свой сжиженный газ, который будет обходиться ЕС дороже. Однако в "Газпроме" с уверенностью заявили, что "Северный поток — 2" будет запущен в текущем году.

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