Россиянам объяснили, какие товары и услуги лучше оплачивать банковской картой

Ряд товаров и услуг россиянам лучше оплачивать не наличными, а банковской картой, чтобы упростить получение налогового вычета по ним в будущем. Речь идёт о лекарствах, образовательных и медицинских услугах. Об этом рассказала РИА "Новости" заместитель руководителя направления "Налоговая политика" Центра стратегических разработок (ЦСР) Динара Ибрагимова.

Эксперт напомнила, что сейчас налоговая служба готовит упрощённый механизм получения социальных налоговых вычетов. Так, чтобы вернуть часть средств, россиянам больше не придётся подавать никакие документы, налоговики сделают всё сами на основании данных из онлайн-касс.

"Заявленная возможность использования данных онлайн-касс для получения налоговых вычетов по НДФЛ даёт возможность распространить упрощённый порядок и на социальные налоговые вычеты", — сказала Ибрагимова.

По словам специалиста, наиболее популярными в этой категории являются вычеты на образование — можно вернуть часть затрат на обучение, в том числе своих детей, подопечных, братьев или сестёр. При этом главное, чтобы учреждение, которое оказывает эти услуги, имело образовательную лицензию. Неменьшей популярностью пользуются и вычеты на лечение и приобретение лекарств. Их также можно получить за оплату медицинских услуг и медикаментов — не только для себя, но и для супругов, родителей, детей и подопечных в возрасте до 18 лет.

Максимальный размер совокупных расходов, которые подпадают под вычет, составляет 120 тысяч рублей. А налогоплательщик, в свою очередь, сможет вернуть себе 13% налога с этой суммы, то есть 15,6 тысячи рублей.

"Применение такого подхода могут распространить и на прошлые периоды, поэтому можно уже сегодня обращать внимание на способ оплаты: если оплачивать операции, по которым можно получить налоговые вычеты по НДФЛ, с использованием банковских карт, то в будущем заявить о возврате средств будет гораздо быстрее и удобнее", — отметила эксперт.

На данный момент для получения таких вычетов необходимо заполнить декларацию по форме 3-НДФЛ, приложить к ней подтверждающие документы (договоры, лицензии, чеки и прочее) и подать заявление в ФНС (это можно сделать в электронном виде через "личный кабинет" на сайте службы). Уточняется, что с запуском упрощённой формы всё станет намного проще: теперь в "личном кабинете" налогоплательщик сможет увидеть операции, которые оплачены банковскими картами, и выбрать из них те, по которым можно получить налоговый вычет.

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