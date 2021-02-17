Данные о покупках россиян появятся в их личных кабинетах на портале налоговой
Это упростит получение различных вычетов.
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Товары и услуги, которые были оплачены банковской картой, появятся в личных кабинетах граждан РФ на официальном сайте Федеральной налоговой службы (ФНС). Это позволит значительно упростить получение налоговых вычетов, заявил глава ведомства Даниил Егоров.
"Планируется объединить личный кабинет с данными онлайн-касс, что позволит пользователям видеть информацию о своих покупках в налоговых кабинетах и заявлять о вычетах буквально нажатием одной кнопки", — приводит слова Егорова пресс-служба ФНС.
Глава ведомства рассказал, что уже с марта в России будет запущена технология по упрощённому получению имущественных и инвестиционных вычетов. Механизм тестируется и для налоговых вычетов на лекарства. Ожидается, что благодаря новшеству сроки возврата денег будут сокращены до полутора месяцев.
Ранее кабмин утвердил законопроект об установлении налогового вычета для россиян за занятия физкультурой и спортом.
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