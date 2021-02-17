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Данные о покупках россиян появятся в их личных кабинетах на портале налоговой

Это упростит получение различных вычетов.

17 февраля 2021, 15:05
<p>Фото © Shutterstock</p>

Фото © Shutterstock

Товары и услуги, которые были оплачены банковской картой, появятся в личных кабинетах граждан РФ на официальном сайте Федеральной налоговой службы (ФНС). Это позволит значительно упростить получение налоговых вычетов, заявил глава ведомства Даниил Егоров.

"Планируется объединить личный кабинет с данными онлайн-касс, что позволит пользователям видеть информацию о своих покупках в налоговых кабинетах и заявлять о вычетах буквально нажатием одной кнопки", — приводит слова Егорова пресс-служба ФНС.

Глава ведомства рассказал, что уже с марта в России будет запущена технология по упрощённому получению имущественных и инвестиционных вычетов. Механизм тестируется и для налоговых вычетов на лекарства. Ожидается, что благодаря новшеству сроки возврата денег будут сокращены до полутора месяцев.

Госдума одобрила закон о получении налоговых вычетов онлайн

Госдума одобрила закон о получении налоговых вычетов онлайн

Ранее кабмин утвердил законопроект об установлении налогового вычета для россиян за занятия физкультурой и спортом.

Авторы
Алёна Темирчиева
Алёна Темирчиева

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