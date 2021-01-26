Госдума одобрила закон о получении налоговых вычетов онлайн

Особенно актуально это с учётом сложившейся эпидемиологической ситуации, отметили в нижней палате парламента.

Государственная дума РФ приняла в первом чтении законопроект о предоставлении вычетов по налогу на доходы физических лиц (НДФЛ) в режиме онлайн.

Данная инициатива предусматривает, что имущественный вычет по НДФЛ можно будет получать через личный кабинет на сайте Федеральной налоговой службы (ФНС). Среди оснований для получения вычета — приобретение недвижимости, погашение процентов по кредитам и операции на индивидуальном инвестиционном счёте. Документ об онлайн-вычетах должен пройти ещё два чтения и быть одобрен Советом Федерации.

— В результате не только упростится процедура, но и сократятся сроки получения налоговых вычетов, что в нынешней непростой экономической и эпидемиологической ситуации очень важно, — цитирует РИА "Новости" слова заместителя председателя Комитета по бюджету и налогам Александра Ремезкова.