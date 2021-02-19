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В России может появиться новый налог

Но перед этим необходимо принять соответствующий законопроект.

19 февраля 2021, 00:06

Фото © ТАСС / "Ведомости"

В России может появиться налог на старательскую деятельность, соответствующий законопроект готовит Министерство финансов. Об этом сообщают "Известия".

Речь идёт о гражданах, которые хотят легально заниматься добычей драгоценных металлов. Если инициатива получит одобрение, эти лица должны будут зарегистрироваться на онлайн-платформе.

Соответствующие изменения планируется внести в Налоговый кодекс. Но для начала необходимо одобрить соответствующий законопроект, который был внесён на рассмотрение Минвостокразвития. Он определит понимание термина "добыча драгметаллов" (золото, серебро, платина) индивидуальными предпринимателями непромышленным способом.

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Отмечается, что нововведение позволит гражданам легально разрабатывать непромышленные месторождения, то есть те, где запасы ископаемых не превышают 30 килограммов. Это поспособствует появлению новых рабочих мест на Дальнем Востоке и арктических территориях, уверены авторы инициативы.

Также сообщается, что Минвостокразвития работает над ещё одним законопроектом, он предусматривает введение уголовной ответственности за незаконную добычу драгоценных металлов.

Ранее в Минфине объяснили, откуда в Россию поступает фальшивое золото.

Авторы
Хомякова Дарья
Хомякова Дарья

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