В России может появиться новый налог

В России может появиться налог на старательскую деятельность, соответствующий законопроект готовит Министерство финансов. Об этом сообщают "Известия".

Речь идёт о гражданах, которые хотят легально заниматься добычей драгоценных металлов. Если инициатива получит одобрение, эти лица должны будут зарегистрироваться на онлайн-платформе.

Соответствующие изменения планируется внести в Налоговый кодекс. Но для начала необходимо одобрить соответствующий законопроект, который был внесён на рассмотрение Минвостокразвития. Он определит понимание термина "добыча драгметаллов" (золото, серебро, платина) индивидуальными предпринимателями непромышленным способом.

Отмечается, что нововведение позволит гражданам легально разрабатывать непромышленные месторождения, то есть те, где запасы ископаемых не превышают 30 килограммов. Это поспособствует появлению новых рабочих мест на Дальнем Востоке и арктических территориях, уверены авторы инициативы.

Также сообщается, что Минвостокразвития работает над ещё одним законопроектом, он предусматривает введение уголовной ответственности за незаконную добычу драгоценных металлов.

Ранее в Минфине объяснили, откуда в Россию поступает фальшивое золото.

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