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Нижегородские полицейские спасли замерзавшего на трассе африканца

Терпящего бедствие уроженца жаркой страны привезли в отделение и отогрели горячим чаем.

18 февраля 2021, 23:46
<p>Фото © <a href="https://52.%D0%BC%D0%B2%D0%B4.%D1%80%D1%84/news/item/23145365/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">ГУ МВД по Нижегородской области</a></p>

Фото © ГУ МВД по Нижегородской области

В Нижегородской области сотрудники полиции спасли замерзавшего в сломанном автомобиле африканца. Об этом сообщает ГУ МВД РФ по региону.

Выходец из Кот-д'Ивуара Мишель Коне Диссикует проживает в Нижнем Новгороде уже шесть лет. Февральским утром он отправился в Вачский район, чтобы купить себе машину. Но на обратном пути авто сломалось — оказался неисправен генератор.

О терпящем бедствие водителе сообщили работники диспетчерской службы, и на место незамедлительно выехали сотрудники отдела МВД "Навашинский".

Без обуви в -15. В Подмосковье полицейские спасли замерзающую в лесу девушку

Без обуви в -15. В Подмосковье полицейские спасли замерзающую в лесу девушку

Полицейские привезли Мишеля в отделение и отогрели горячим чаем, после чего вызвали эвакуатор и отбуксировали машину в сервис.

"Хочу выразить слова благодарности в адрес сотрудников полиции за оперативную помощь и оказанную поддержку. Не ожидал, что так быстро разрешится моя ситуация", — поблагодарил своих спасителей африканец.

Ранее водителям дали советы, как подготовиться к сильным морозам.

Авторы
Хомякова Дарья
Хомякова Дарья

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