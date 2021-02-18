Нижегородские полицейские спасли замерзавшего на трассе африканца
Терпящего бедствие уроженца жаркой страны привезли в отделение и отогрели горячим чаем.
В Нижегородской области сотрудники полиции спасли замерзавшего в сломанном автомобиле африканца. Об этом сообщает ГУ МВД РФ по региону.
Выходец из Кот-д'Ивуара Мишель Коне Диссикует проживает в Нижнем Новгороде уже шесть лет. Февральским утром он отправился в Вачский район, чтобы купить себе машину. Но на обратном пути авто сломалось — оказался неисправен генератор.
О терпящем бедствие водителе сообщили работники диспетчерской службы, и на место незамедлительно выехали сотрудники отдела МВД "Навашинский".
Полицейские привезли Мишеля в отделение и отогрели горячим чаем, после чего вызвали эвакуатор и отбуксировали машину в сервис.
"Хочу выразить слова благодарности в адрес сотрудников полиции за оперативную помощь и оказанную поддержку. Не ожидал, что так быстро разрешится моя ситуация", — поблагодарил своих спасителей африканец.
Ранее водителям дали советы, как подготовиться к сильным морозам.
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