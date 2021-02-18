В России предложили расширить категории льготников по оплате коммунальных услуг

Общественная палата России обратилась в правительство с просьбой расширить список граждан, получающих льготы на оплату жилищно-коммунальных услуг. Об этом сообщают "Известия".

Общественники предложили начислять выплаты малоимущим домовладельцам, имеющим задолженность по оплате коммуналки. При этом инициатива предполагает, что доход будут подсчитывать не за полгода, а за два месяца, что позволит помочь тем, кто потерял работу, или людям с нестабильными заработками.

В настоящее время льготами пользуется 5,4% семей в России. Если кабмин одобрит инициативу, их число увеличится вдвое.

"Запрет на выдачу субсидий для граждан с долгами приводит к появлению замкнутого круга. Гражданин не может получить субсидию, поскольку у него есть долги. А они продолжают накапливаться, поскольку нет субсидии", — отметила глава комиссии Общественной палаты РФ по ЖКХ Светлана Разворотнева.

Эксперты отмечают, что сам факт задолженности говорит о сложном материальном положении человека и нельзя лишать его поддержки.

Руководитель комиссии по ЖКХ общественного совета при Минстрое Ирина Булгакова считает, что при наличии долгов субсидии выдавать не следует, потому что они должны компенсировать затраты и использоваться именно на оплату коммунальных услуг, а не на другие цели, как это часто бывает.

Для этого в Госдуму был внесён законопроект, который подразумевает перечисление средств напрямую организациям, а не гражданам, чтобы избежать злоупотреблений.

Также Общественная палата предложила начислять выплаты на основании заявлений, поданных в электронном виде через специальные сервисы.

Ранее Лайф сообщал, что в России создадут единый реестр нуждающихся в жилье.

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