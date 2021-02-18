США вводят санкции против 43 чиновников Белоруссии

США вводят санкции против 43 граждан Белоруссии, в том числе сотрудников правоохранительных органов. Об этом заявил госсекретарь Энтони Блинкен.

Отмечается, что санкции представляют собой визовые ограничения в отношении белорусских чиновников, которых Вашингтон обвиняет в "подрыве демократии".

"Сегодня США предприняли действия в соответствии с президентской прокламацией 8015, наложив визовые ограничения на 43 лица в Белоруссии, ответственных за подрыв белорусской демократии. Таким образом, им в целом запрещён въезд в США", — говорится в заявлении Блинкена.

Ранее шведский депутат призвала отстранить Белоруссию от участия в Евровидении из-за санкций в отношении главы Белтелерадиокомпании Ивана Эйсмонта.

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