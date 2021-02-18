Нетаньяху поблагодарил Путина за помощь в возвращении израильтянки из Сирии

Видео © Twitter / ofirgendelman

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху поблагодарил президента России Владимира Путина за помощь в возвращении гражданки своей страны из Сирии. Видеообращение политика опубликовано в социальных сетях.

"Несколько дней назад молодая израильская женщина пересекла границу с Сирией. Я два раза разговаривал со своим другом — президентом России Владимиром Путиным. Я попросил его помочь вернуть её, и он действовал", — сказал премьер-министр.

Нетаньяху поблагодарил Путина за помощь и отметил, что российский лидер "снова поддержал Израиль" в возвращении своих граждан на родину.

Также политик выразил слова благодарности президенту Израиля Реувену Ривлину, руководителю Совета национальной безопасности, армии обороны страны ЦАХАЛ, МИД и всем причастным к операции.

Сейчас женщина уже вылетела из Москвы в Тель-Авив, она чувствует себя хорошо.

Как ранее сообщали СМИ, израильтянка попала на территорию сирийской провинции Эль-Кунейтра по ошибке. В рамках обмена на неё из тюрем еврейского государства при посредничестве России были выпущены активистка Нахаль аль-Мукит и двое мужчин — Мухаммад Ахмад Хусейн и Тарек Гадаб аль-Убейдан.

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