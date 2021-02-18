Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

Нетаньяху поблагодарил Путина за помощь в возвращении израильтянки из Сирии

Сейчас женщина уже вылетела из Москвы в Тель-Авив, она чувствует себя хорошо.

18 февраля 2021, 23:22

Видео © Twitter / ofirgendelman

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху поблагодарил президента России Владимира Путина за помощь в возвращении гражданки своей страны из Сирии. Видеообращение политика опубликовано в социальных сетях.

"Несколько дней назад молодая израильская женщина пересекла границу с Сирией. Я два раза разговаривал со своим другом — президентом России Владимиром Путиным. Я попросил его помочь вернуть её, и он действовал", — сказал премьер-министр.

Нетаньяху завёл Telegram-канал на русском языке

Нетаньяху завёл Telegram-канал на русском языке

Нетаньяху поблагодарил Путина за помощь и отметил, что российский лидер "снова поддержал Израиль" в возвращении своих граждан на родину.

Также политик выразил слова благодарности президенту Израиля Реувену Ривлину, руководителю Совета национальной безопасности, армии обороны страны ЦАХАЛ, МИД и всем причастным к операции.

Сейчас женщина уже вылетела из Москвы в Тель-Авив, она чувствует себя хорошо.

Путин обсудил с Нетаньяху сотрудничество по вакцине от коронавируса

Путин обсудил с Нетаньяху сотрудничество по вакцине от коронавируса

Как ранее сообщали СМИ, израильтянка попала на территорию сирийской провинции Эль-Кунейтра по ошибке. В рамках обмена на неё из тюрем еврейского государства при посредничестве России были выпущены активистка Нахаль аль-Мукит и двое мужчин — Мухаммад Ахмад Хусейн и Тарек Гадаб аль-Убейдан.

Авторы
Никонов Никита
Никонов Никита

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

В Израиле разработали препарат, который за два часа облегчает симптомы ковида

13 февраля, 13:50

Нетаньяху назвал "изощрённым антисемитизмом" расследование Международного суда в отношении военных Израиля

6 февраля, 19:23

"Готово к использованию": в США конгрессвумен выступила на онлайн-слушаниях на фоне арсенала оружия

сегодня в 22:41

Нижегородские полицейские спасли замерзавшего на трассе африканца

сегодня в 23:46

Двухлетнюю девочку обварило кипятком после прорыва батареи в детском саду

сегодня в 23:35

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1