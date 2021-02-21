Депутат Госдумы призвал мужчин радоваться любым подаркам на 23 Февраля

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Александр Шерин призвал мужчин радоваться любым подаркам на 23 Февраля, даже самым незначительным. Своим мнением он поделился в беседе с агентством "Москва".

"Я думаю, что настоящему мужчине, настоящему защитнику Отечества достаточно либо устного поздравления со стороны прекрасного пола, либо открытки. Если к этой открытке прилагается любая вещь, будь то носки, пена для бритья либо что угодно, что женщина посчитала нужным, либо то, на что у неё достаточно средств купить и подарить, — всему этому мужчина должен быть безгранично рад", — отметил парламентарий.

По словам Шерина, когда мужчина выбирает подарок для возлюбленной на 8 Марта, исходя из того, что она подарила ему на 23 Февраля, то это меркантильно и некорректно. Депутат подчеркнул, что настоящий мужчина никогда не будет в таком ключе общаться с женщиной.

Ранее Лайф рассказывал о самых популярных подарках на 23 Февраля. Так, например, накануне Дня защитника Отечества продажи компьютерных игр в России выросли в десять раз по сравнению с прошлым годом.

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