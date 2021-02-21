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Депутат Госдумы призвал мужчин радоваться любым подаркам на 23 Февраля

Настоящему мужчине достаточно даже просто устного поздравления, отметил он.

21 февраля 2021, 07:37

Фото © Pixabay

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Александр Шерин призвал мужчин радоваться любым подаркам на 23 Февраля, даже самым незначительным. Своим мнением он поделился в беседе с агентством "Москва".

"Я думаю, что настоящему мужчине, настоящему защитнику Отечества достаточно либо устного поздравления со стороны прекрасного пола, либо открытки. Если к этой открытке прилагается любая вещь, будь то носки, пена для бритья либо что угодно, что женщина посчитала нужным, либо то, на что у неё достаточно средств купить и подарить, — всему этому мужчина должен быть безгранично рад", — отметил парламентарий.

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По словам Шерина, когда мужчина выбирает подарок для возлюбленной на 8 Марта, исходя из того, что она подарила ему на 23 Февраля, то это меркантильно и некорректно. Депутат подчеркнул, что настоящий мужчина никогда не будет в таком ключе общаться с женщиной.

Ранее Лайф рассказывал о самых популярных подарках на 23 Февраля. Так, например, накануне Дня защитника Отечества продажи компьютерных игр в России выросли в десять раз по сравнению с прошлым годом.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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