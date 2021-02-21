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Регион
Опубликовано 21 февраля 2021, 07:25

В Омске гружёный снегом КамАЗ сбил столб, и тот придавил дорожного рабочего

Фото © УГИБДД УМВД России по Омской области

Фото © УГИБДД УМВД России по Омской области

Пострадавшего госпитализировали.

Во время ночной уборки снега в Омске водитель КамАЗа не справился с управлением и врезался в столб. От удара конструкция рухнула на дорожного рабочего, сообщает УГИБДД УМВД России по региону.

"Предварительно установлено, что водитель автомобиля КамАЗ, двигаясь по улице Сухой Пролёт, не справился с управлением, допустил наезд на препятствие (опора ЛЭП), после чего опора упала на проезжую часть, задев дорожного рабочего", — говорится в сообщении.

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По данным ГИБДД, дорожный рабочий был госпитализирован. Окончательно обстоятельства и причины произошедшего будут установлены в ходе проверки, добавили в ведомстве.

Ранее семь человек пострадали при столкновении маршрутки и КамАЗа в Башкирии. Другое ДТП произошло в Сызранском районе Самарской области. Полуприцеп фуры занесло, в результате чего он столкнулся с микроавтобусом.

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Алексей Дёмин
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