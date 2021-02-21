В Омске гружёный снегом КамАЗ сбил столб, и тот придавил дорожного рабочего

Пострадавшего госпитализировали.

Во время ночной уборки снега в Омске водитель КамАЗа не справился с управлением и врезался в столб. От удара конструкция рухнула на дорожного рабочего, сообщает УГИБДД УМВД России по региону.

"Предварительно установлено, что водитель автомобиля КамАЗ, двигаясь по улице Сухой Пролёт, не справился с управлением, допустил наезд на препятствие (опора ЛЭП), после чего опора упала на проезжую часть, задев дорожного рабочего", — говорится в сообщении.