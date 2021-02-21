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Отпечатки пальцев россиян предложили хранить в базе данных до 100 лет

Как пояснили в МВД, эта мера необходима из-за роста числа граждан старше 80 лет.

21 февраля 2021, 07:29
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

МВД России предложило продлить срок хранения отпечатков пальцев граждан до момента их смерти или достижения ими 100-летнего возраста. На данный момент биометрические данные хранятся в базе до момента, пока россиянину не исполнится 80 лет. Как сообщается на федеральном портале проектов нормативных правовых актов, поправки предлагается внести в статью 13 Федерального закона "О государственной дактилоскопической регистрации в РФ".

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Необходимость увеличения сроков хранения в базах отпечатков пальцев связана с ростом числа россиян старше 80 лет. Как пояснили в МВД, в пожилом возрасте повышается вероятность развития болезней, которые приводят к потере памяти. Поэтому могут возникать ситуации, когда потребуется устанавливать личность человека.

Также в ведомстве уточнили, что для реализации подобного законопроекта не потребуется дополнительного финансирования и образования каких-либо структурных подразделений.

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Ранее Лайф писал, что МВД России до 2024 года создаст объединённый банк биометрических данных россиян, иностранцев и лиц без гражданства. Единая база позволит идентифицировать человека по его лицу и отпечаткам пальцев.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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