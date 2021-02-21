Отпечатки пальцев россиян предложили хранить в базе данных до 100 лет
Как пояснили в МВД, эта мера необходима из-за роста числа граждан старше 80 лет.
Фото © Pixabay
МВД России предложило продлить срок хранения отпечатков пальцев граждан до момента их смерти или достижения ими 100-летнего возраста. На данный момент биометрические данные хранятся в базе до момента, пока россиянину не исполнится 80 лет. Как сообщается на федеральном портале проектов нормативных правовых актов, поправки предлагается внести в статью 13 Федерального закона "О государственной дактилоскопической регистрации в РФ".
Необходимость увеличения сроков хранения в базах отпечатков пальцев связана с ростом числа россиян старше 80 лет. Как пояснили в МВД, в пожилом возрасте повышается вероятность развития болезней, которые приводят к потере памяти. Поэтому могут возникать ситуации, когда потребуется устанавливать личность человека.
Также в ведомстве уточнили, что для реализации подобного законопроекта не потребуется дополнительного финансирования и образования каких-либо структурных подразделений.
Ранее Лайф писал, что МВД России до 2024 года создаст объединённый банк биометрических данных россиян, иностранцев и лиц без гражданства. Единая база позволит идентифицировать человека по его лицу и отпечаткам пальцев.
Выбор редакции
Минтранс предложил массово переводить аэропорты на биометрию
В Астрахани проверили один отпечаток пальца и раскрыли убийство 24-летней давности
Учёный назвал дату появления на Марсе городов-миллионников
Журналисты рассказали о дилемме Байдена из-за "Северного потока — 2"
"Мы проиграли": Тихановская заявила о "потере улиц" белорусской оппозицией
Комментариев: 0