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"Мы проиграли": Тихановская заявила о "потере улиц" белорусской оппозицией

Новые протесты в республике могут начаться весной, считает она.

21 февраля 2021, 08:05
<p>Фото © AP / ТАСС</p>

Фото © AP / ТАСС

Экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская считает, что её соотечественники, выходившие на демонстрации после выборов главы государства, "потеряли улицы". Своим мнением оппозиционерка поделилась в интервью с газетой Le Temps.

"Я должна признать, что мы потеряли улицы, у нас нет возможности бороться с насилием режима против протестующих. У них [властей] есть оружие, сила, так что на данный момент кажется, что мы проиграли", — указала она.

По словам Тихановской, сейчас оппозиционные силы занимаются строительством структур для завтрашней борьбы. В частности, они пытаются связать оппозиционные объединения на уровне бывших силовиков, учителей или врачей. По мнению политика, на улицы люди могут вернуться с протестными акциями уже весной.

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А ранее Светлана Тихановская сравнила Белоруссию с Крымом. Оппозиционерка указала, что сейчас белорусам стало легче понять проблемы украинцев.

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Как уже сообщал Лайф, 9 августа 2020 года в Белоруссии прошли выборы президента, в которых с результатом 80,1% голосов победил Александр Лукашенко. После этого в республике начались массовые протесты с требованием уступить главный государственный пост оппозиционерке Светлане Тихановской. Сама политик сразу после выборов покинула Белоруссию и устроила настоящее турне по Европе.

Авторы
Сидорова Эмила
Сидорова Эмила

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