Учёный оценила возможность заразиться новым птичьим гриппом через курицу

Человек не заразится птичьим гриппом, если будет употреблять в пищу курицу. Об этом рассказала доктор биологических наук, ведущий научный сотрудник центра имени Чумакова Александра Гамбарян.

"Можете быть абсолютно спокойны, даже если вы её сырую съедите, что, наверное, вы не практикуете", — сказала она в эфире телеканала "Россия 24".

Чтобы заразиться вирусом, по словам Гамбарян, нужно "надышаться" им в курятнике, где он поднимается с пылью. Этому более подвержены работники птицеферм, но не обычные люди.

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