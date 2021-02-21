Учёный оценила возможность заразиться новым птичьим гриппом через курицу
Чтобы подцепить его, вирусом нужно "надышаться" в курятнике, уточнила она.
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Человек не заразится птичьим гриппом, если будет употреблять в пищу курицу. Об этом рассказала доктор биологических наук, ведущий научный сотрудник центра имени Чумакова Александра Гамбарян.
"Можете быть абсолютно спокойны, даже если вы её сырую съедите, что, наверное, вы не практикуете", — сказала она в эфире телеканала "Россия 24".
Чтобы заразиться вирусом, по словам Гамбарян, нужно "надышаться" им в курятнике, где он поднимается с пылью. Этому более подвержены работники птицеферм, но не обычные люди.
Напомним, ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что у семи работников птицефабрики на юге России выявили птичий грипп. Центр "Вектор" начал разработку вакцины, а вирусолог Виктор Зуев призвал внимательно отнестись к ситуации, но только "без разжигания каких-либо страстей".
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