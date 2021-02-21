Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

Учёный оценила возможность заразиться новым птичьим гриппом через курицу

Чтобы подцепить его, вирусом нужно "надышаться" в курятнике, уточнила она.

21 февраля 2021, 01:25
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Человек не заразится птичьим гриппом, если будет употреблять в пищу курицу. Об этом рассказала доктор биологических наук, ведущий научный сотрудник центра имени Чумакова Александра Гамбарян.

"Можете быть абсолютно спокойны, даже если вы её сырую съедите, что, наверное, вы не практикуете", — сказала она в эфире телеканала "Россия 24".

Чтобы заразиться вирусом, по словам Гамбарян, нужно "надышаться" им в курятнике, где он поднимается с пылью. Этому более подвержены работники птицеферм, но не обычные люди.

В ВОЗ получили сведения о заражении людей новым птичьим гриппом в России

В ВОЗ получили сведения о заражении людей новым птичьим гриппом в России

Напомним, ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что у семи работников птицефабрики на юге России выявили птичий грипп. Центр "Вектор" начал разработку вакцины, а вирусолог Виктор Зуев призвал внимательно отнестись к ситуации, но только "без разжигания каких-либо страстей".

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1