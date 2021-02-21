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СМИ: Арестованный по делу о госизмене россиянин не отрицал своей вины

В суде уточнили, что все материалы находятся под грифом "секретно".

21 февраля 2021, 00:41

Демури Воронин. Фото © Соцсети

Политолог Демури Воронин, имеющий гражданство России и Германии, при задержании не отрицал вины по делу о государственной измене. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Отмечается, что на вопрос следователя ФСБ о признании вины Воронин не дал чёткого ответа, однако не стал её отрицать.

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В пресс-службе Лефортовского суда Москвы заявили, что материалы дела находятся под грифом "секретно", а Воронин проходит по делу один.

Напомним, арест Демури Воронина состоялся 14 февраля, а 15-го числа Лефортовский суд арестовал политолога до апреля. Это может быть связано как с его деятельностью — шпионажем против России под прикрытием работы политологом, — так и со старыми контактами с Иваном Сафроновым, которого ФСБ обвинила в передаче сведений, содержащих государственную тайну, одной из стран — участниц Североатлантического альянса. Однако супруга Воронина отвергла его связь с Сафроновым.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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