СМИ: Арестованный по делу о госизмене россиянин не отрицал своей вины
В суде уточнили, что все материалы находятся под грифом "секретно".
Демури Воронин. Фото © Соцсети
Политолог Демури Воронин, имеющий гражданство России и Германии, при задержании не отрицал вины по делу о государственной измене. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Отмечается, что на вопрос следователя ФСБ о признании вины Воронин не дал чёткого ответа, однако не стал её отрицать.
В пресс-службе Лефортовского суда Москвы заявили, что материалы дела находятся под грифом "секретно", а Воронин проходит по делу один.
Напомним, арест Демури Воронина состоялся 14 февраля, а 15-го числа Лефортовский суд арестовал политолога до апреля. Это может быть связано как с его деятельностью — шпионажем против России под прикрытием работы политологом, — так и со старыми контактами с Иваном Сафроновым, которого ФСБ обвинила в передаче сведений, содержащих государственную тайну, одной из стран — участниц Североатлантического альянса. Однако супруга Воронина отвергла его связь с Сафроновым.
Выбор редакции
Друг — об аресте по делу о госизмене россиянина Воронина: Главное, что живой
В Подмосковье обезвредили банду, причастную к десятку убийств в нескольких регионах России — видео
Россиянам объяснили, как вернуть сделанный по ошибке денежный перевод
Бузова эмоционально рассказала о расставании с Давой и назвала его родным человеком
Учёный оценила возможность заразиться новым птичьим гриппом через курицу
Комментариев: 0