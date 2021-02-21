Россия впервые показала улучшенный "Панцирь-С1М"

Россия впервые представила на международной оружейной выставке IDEX-2021 улучшенный зенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) "Панцирь-С1М". Его доработали предприятия холдинга "Высокоточные комплексы" (входит в "Ростех") по итогам боевого применения комплекса против террористов в Сирии. Об этом сообщает пресс-служба госкорпорации.

Отмечается, что обновлённый "Панцирь-С1М" имеет новый радар, который позволяет обнаружить аэродинамические цели на расстоянии до 75 километров. Кроме того, увеличена дальность поражения комплекса — до 40 километров.

"Впервые продемонстрирован зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1М". Это экспортная версия "Панциря", успешно проявившего себя в Сирии", — говорится в сообщении госкорпорации.

Интерес к ЗРПК уже проявил ряд иностранных заказчиков, ожидается, что заинтересованность в нём увеличится после выставки.

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