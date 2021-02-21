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Россия впервые показала улучшенный "Панцирь-С1М"

Зенитный ракетно-пушечный комплекс получил новый радар.

21 февраля 2021, 09:41
<p>Фото © VK / <a href="https://vk.com/rostec_ru?z=photo-47275428_456244769/album-47275428_00/rev" target="_blank" rel="noopener noreferrer">rostec_ru</a></p>

Фото © VK / rostec_ru

Россия впервые представила на международной оружейной выставке IDEX-2021 улучшенный зенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) "Панцирь-С1М". Его доработали предприятия холдинга "Высокоточные комплексы" (входит в "Ростех") по итогам боевого применения комплекса против террористов в Сирии. Об этом сообщает пресс-служба госкорпорации.

Отмечается, что обновлённый "Панцирь-С1М" имеет новый радар, который позволяет обнаружить аэродинамические цели на расстоянии до 75 километров. Кроме того, увеличена дальность поражения комплекса — до 40 километров.

"Впервые продемонстрирован зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1М". Это экспортная версия "Панциря", успешно проявившего себя в Сирии", — говорится в сообщении госкорпорации.

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Кража века. Зачем США похитили российский ЗРПК "Панцирь" в Ливии

Интерес к ЗРПК уже проявил ряд иностранных заказчиков, ожидается, что заинтересованность в нём увеличится после выставки.

Ранее Лайф рассказывал, что концерн "Калашников" изменил автомат АК-12. Теперь приклад оружия более эргономичен. Кроме того, были внесены изменения в прицельные приспособления.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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