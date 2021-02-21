Олейник проиграл нокаутом в UFC, а вот Куницкая победила

Более статусный Кёртис Блейдс активнее начал схватку, разбивая Чёрного Зверя связкой левый джеб — правый лоу-кик. Несколько попаданий по бедру Деррика стали заметно его замедлять, и казалось, что ещё несколько киков — и четвёртый номер рейтинга повторит недавнюю участь Конора Макгрегора. Блейдс действительно был хорош на протяжении всего первого раунда. Бритва не только прагматично отсушил ногу соперника, но ещё и чуть было не нокаутировал его летающим коленом. Льюис выстоял.

Во второй пятиминутке Кёртис решил по каким-то причинам изменить свою тактику, разбавив удары в стойке тейкдаунами. Эта затея предопределила исход встречи. В момент одной из попыток перевода в партер Блейдс нарвался на апперкот. Удар в исполнении Чёрного Зверя оказался такой силы, что фаворит поединка упал на канвас уже бездыханным. Но Деррик не был бы самим собой, если бы остановился… Нет, Льюис нанёс ещё два жёстких удара в голову уже отключённого противника, прежде чем рефери Херб Дин успел втиснуться между бойцами и остановить избиение.

36-летний техасец подтвердил статус природного панчера, воспользовавшись практически своим единственным шансом. Что дальше? Деррик вправе рассчитывать на титульный поединок, но только в том случае, если суперзвезда организации Джон Джонс не решит свои финансовые вопросы с промоушеном в ближайшее время. Сам Деррик в послематчевом интервью признал, что экс-чемпион UFC в полутяжёлом весе гораздо больше заслуживает права стать следующим претендентом.

Из других поединков шоу отметим выступления бойцов из России и постсоветского пространства. Самые опытные бойцы турнира Алексей Олейник и Андрей Орловский разочаровали своих поклонников, с треском проиграв ноунеймам.

43-летний ветеран октагона Алексей Олейник продержался в клетке против Криса Дакаса менее двух минут, отлетев в технический нокаут после сокрушительной серии ударов у сетки.

42-летнего Андрея Орловского хватило на дольше, и в целом Питбуль выглядел живее и энергичнее, но застать врасплох артиллерийским наскоком британца Тома Аспиналла белорусу не удалось. В начале второго раунда англичанин довольно легко и непринуждённо перевёл Питбуля на канвас, после чего мгновенно зашёл за спину и задушил возрастного соперника.

Разочаровал сегодня и представляющий Францию дагестанец Нассурдин Имавов. На протяжении двух раундов его соперник Филипп Хоуз не был превзойдён в клинче и партере, лишив возможности продемонстрировать навыки ударной техники. В финальном третьем раунде Имавову всё же удалось поработать на дистанции, что сразу же обернулось для американца нокдауном. Но, к сожалению, Нассурдин развить успех не сумел, позволив Филиппу вновь спастись в клинче и выстоять до финального гонга. Один из судей увидел во всём произошедшем ничью, двое других отдали победу хозяину клетки.

Порадовала российских поклонников смешанных единоборств Яна Куницкая. Лисица в очень равном и невероятно сложном поединке смогла вырвать победу у бразильянки Кэтлин Виейры. Ключевой в этой схватке стала концовка третьего раунда, в ходе которой Яне удалось перевести противницу на настил и разбить лицо серией ударов локтями.

Сегодня праздник и в Молдавии. Местная звезда Сергей Спивак одержал третью победу в UFC, нокаутировав Джареда Вандераа во втором раунде.

Результаты турнира

UFC Fight Night 185. Основной кард:

Том Аспиналл победил Андрея Орловского удушающим приёмом во втором раунде (1:09).​

Филипп Хоуз победил Нассурдина Имавова большинством судейских голосов (29-28, 29-28, 28-28).​

Крис Дакас победил Алексея Олейника техническим нокаутом в первом раунде (1:55).​

Дэррик Миннер победил Чарльза Росу единогласным решением судей (30-26, 30-27, 29-27).

Яна Куницкая победила Кетлин Виейру единогласным решением судей (29-28, 29-28, 29-28).

Деррик Льюис нокаутировал Кёртиса Блейдса во втором раунде (1:26).

Предварительный кард:

Сергей Спивак победил Джареда Вандераа техническим нокаутом во втором раунде (4:32).​

Айманн Захаби нокаутировал Драка Родригеза в первом раунде (3:05).

Кейси О'Неилл победила Шану Добсон техническим нокаутом во втором раунде (3:41).

Джулиан Эроса победил Нейта Ландвера техническим нокаутом в первом раунде (0:56).

Джон Кастанеда победил Эдди Уайнленда техническим нокаутом в первом раунде (4:44).​

Джаред Гордон победил Дэнни Чавеса единогласным решением судей (30-27, 30-27, 29-28).

Авторы